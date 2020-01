Pressemitteilung BoxID: 781504 (Staatstheater am Gärtnerplatz)

MINUTEMADE - die wöchentliche Dancesoap des Gärtnerplatztheaters

Am 8., 16. und 24. April ist die neue Episode der kultigen Dancesoap »Minutemade« des Balletts des Staatstheaters am Gärtnerplatz im Carl-Orff-Saal des Gasteig zu erleben. Vier Choreografen stellen sich in dieser Saison wieder der Herausforderung, innerhalb von nur einer Woche Probenzeit ein neues Stück zu kreieren, das genau dort weitermacht, wo sein Vorgänger beim letzten Mal aufgehört hat. Spontane Live-Interaktionen der Choreografen und des Publikums sind dabei ausdrücklich erwünscht. Wieder einmal ist viel spontane Kreativität gefragt, wenn die Aufgabe heißt: »Ein Raum. Eine Woche. 20 Tänzerinnen und Tänzer.«



Die Choreografie übernehmen in der Episode 2020 der Tänzer und Choreograf Omar Rajeh, der wie kein anderer die zeitgenössische Tanzszene im Libanon prägt, der Kanadier Frédérick Gravel, der neben Choreograf und Tänzer auch Musiker und Lichtdesigner sowie künstlerischer Leiter von DLD - Daniel Léveillé Dance ist, der Schweizer Thomas Hauert, Leiter der in Brüssel ansässigen zeitgenössische Tanzgruppe ZOO/Thomas Hauert sowie zu guter Letzt der italienische Performer, Choreograf und Regisseur Alessandro Sciarroni, der bei der Biennale Venedig 2019 mit dem Goldenen Löwen für Tanz ausgezeichnet wurde.



Der Vorverkaufsstart für ACT ONE sowie alle drei ACTs im Paket ist am Mittwoch, 8. Januar 2020.



Choreografie: Omar Rajeh I Frédérick Gravel I Thomas Hauert I Alessandro Sciarroni

Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Eine Kooperation mit der Gasteig München GmbH



Termine:

ACT ONE: Mittwoch, 8. April 2020

ACT TWO: Donnerstag, 16. April 2020

ACT THREE: Freitag, 24. April 2020

Beginn ist jeweils um 21.00 Uhr im Carl-Orff-Saal im Gasteig.



Preis: 20 Euro / alle drei Abende im Paket für 48 Euro



Tickets unter Tel 089 2185 1960 oder www.gaertnerplatztheater.de

