Pressemitteilung BoxID: 760683 (Staatstheater am Gärtnerplatz)

Highlights der Saison 2018|2019

Mit großer Freude blicken wir auf die erfolgreiche vergangene Spielzeit des Staatstheaters am Gärtnerplatz. Wieder eine Saison, die uns mit Stolz erfüllt:



mit über 5 Mio. EUR Einnahmen aus dem Kartenverkauf



bei einer Auslastung von 90%



mit 172.100 Zuschauern, die 274 Vorstellungen besuchten



davon 31.461 Schüler- und Studentenkarten



mit einer Besucher-Steigerung von 15,77 %



mit 2.995 Abonnenten der höchste Abo-Wert seit über 10 Jahren



Dank der großzügigen Unterstützung unserer Theaterpaten können über 300 Kinder, die sich den Besuch sonst nicht leisten könnten, ins Gärtnerplatztheater eingeladen werden.



Ein Höhepunkt war zweifellos die Uraufführung der Operette DREI MÄNNER IM SCHNEE von Thomas Pigor, die mit Ovationen gefeiert wurde. Michael Endes berühmter Märchenroman MOMO als Musiktheater von Wilfried Hiller ließ die Zeit im Gärtnerplatztheater still stehen. Alt und Jung verfolgten mit Spannung wie der Star des Abends, die Schildkröte Kassiopeia, Momo zu einem Happy End verhalf.



Hans Werner Henzes komische Oper DER JUNGE LORD in der Inszenierung der Grand Dame des Musiktheaters Brigitte Fassbaender begeisterte Publikum und Kritiker. Die Choreografinnen Erna Ómarsdóttir und Halla Ólafsdóttir schufen mit der Tanzperformance ROMEO UND JULIA einen Abend, dessen Intensität keinen unberührt ließ, und Ballettdirektor Karl Alfred Schreiner entführte mit dem Expeditionsballett ATLANTIS die Besucher in ein fantastisches Reich. Mit der musikalischen Komödie L'HEURE ESPAGNOLE, der kultigen Dance Soap MINUTEMADE und der neuesten Produktion der Gärtnerplatz Jugend hat sich die Studiobühne als Spielort etabliert.



Erstmals konnten im Gärtnerplatztheater Highlights gezeigt werden, die während der Renovierungszeit in unterschiedlichen Spielstätten Premiere feierten. Das heißersehnte märchenhaft-fantastische Musical TSCHITTI TSCHITTI BÄNG BÄNG mit dem fliegenden und schwimmenden Wunderauto, das fünffach mit dem Deutschen Musical Theater Preis ausgezeichnete Auftragswerk GEFÄHRLICHE LIEBSCHAFTEN, der Operettenklassiker WIENER BLUT von Johann Strauss mit den legendären Tanzmelodien des gefeierten Walzerkönigs, Henry Purcells KING ARTHUR im Bällebad, die Konzertante Aufführung DIE PERLENFISCHER von Georges Bizet und die Oper LILIOM von Johanna Doderer und Josef E. Köpplinger.



Und nicht zuletzt konnte das Junge Gärtnerplatztheater mit dem stets ausverkauften mobilen Musiktheater WAS MACHT MAN MIT EINER IDEE in zahlreichen Grundschulen in und um München Schüler und Lehrer begeistern und mit dem Konzert für junges Publikum ANTON AUS DEM OPERNHAUS im Orchesterprobensaal Schulklassen staunen lassen. Die Gärtnerplatz Jugend zeigte mit unglaublich großem Erfolg das Musiktheaterstück FRIDA KAHLO.



Zum Saisonendspurt präsentieren wir bis 24. Juli das schrille Kult-Musical PRISCILLA – KÖNIGIN DER WÜSTE und als krönenden Abschluss der Saison FINALISSIMO nach dem Motto »Das Beste kommt zum Schluss!« am 25. Juli.



Zum Beginn der Spielzeit 2019-2020 lädt das Gärtnerplatztheater am 14. September zum TAG DER OFFENEN TÜR ein. Am 15. September präsentiert das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz beim GÄRTNERPLATZ-OPEN-AIR 2019 ein buntes musikalisches Programm für Jung und Alt, der Eintritt ist frei. Die Eröffnungspremieren der kommenden Saison sind Carl Orffs Oper DIE KLUGE in einer reduzierten Fassung für 15 Instrumentalisten von Wilfried Hiller und Paul Leonard Schäffer am 2. Oktober auf der Studiobühne und das szenische Oratorium DER MESSIAS von Georg Friedrich Händel am 10. Oktober.



Der Vorverkauf läuft.



Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen, unter www.gaertnerplatztheater.de, Tel. 089 2185 1960 oder tickets@gaertnerplatztheater.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (