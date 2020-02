Pressemitteilung BoxID: 785386 (Staatstheater am Gärtnerplatz)

Die Solistinnen und Solisten des Staatstheaters am Gärtnerplatz ganz persönlich erleben

Liederabende im Gärtnerplatztheater von Februar bis Juni 2020

Lieder, Arien, Duette, Chansons, Popsongs – das Repertoire für Sängerinnen und Sänger hält vieles für jeden Anlass und für jede Gemütslage bereit. Im intimen Rahmen des Orchesterprobensaales oder des Foyers des Gärtnerplatztheaters stellen sich die Solistinnen und Solisten aus dem Ensemble mit den Pianistinnen und Pianisten des Hauses ganz persönlich mit eigener Programmauswahl vor.



»5 von 5 in 5«

Mit Matija Meić und Božo Letunić

Matija Meić ist seit der Spielzeit 2016/2017 Ensemblemitglied am Staatstheater am Gärtnerplatz. Bei seinem Liederabend präsentiert er je fünf Lieder von fünf Komponisten in fünf verschiedenen Sprachen, mit Werken von Peter I. Tschaikowsky, Maurice Ravel, Gerald Finzi, Tauno Pylkkänen und Boris Papandopulo.



Termin: 17. Februar 2020, 20 Uhr im Foyer

Preis: 18 Euro



»Labetrank der Liebe«

Mit Ludwig Mittelhammer und Jonathan Ware

Lieder von Franz Schubert, Nikolai Medtner und Hugo Wolf nach Texten unter anderem von Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schlegel und Eduard Mörike geben diesem Liederabend sein Motto.

Bariton Ludwig Mitterhammer ist neu im Ensemble und in der Spielzeit 2019/2020 unter anderem als Papageno in »Die Zauberflöte« sowie als Maximilian in »Candide« zu erleben.



Termin: 16. März 2020, 20 Uhr im Foyer (Ersatztermin für 16. Dezember 2019)

Preis: 18 Euro



»Die schöne Müllerin«

Mit Christoph Seidl und Oleg Ptashnikov

Christoph Seidl interpretiert Franz Schuberts großen Liederzyklus über eine unglückliche Liebe.

»Die schöne Müllerin« (op. 25, D 795)



Termin: 26. März 2020, 20 Uhr im Orchesterprobensaal

Preis: 18 Euro



»Alles, was blüht«

Mit Ilia Staple, Anna-Katharina Tonauer und Anke Schwabe

Lieder und Duette zum Thema »Blumen« von Johann Strauss’ »Frühlingsstimmen-Walzer« über das Blumenduett aus »Lakmé« bis hin zum »Rosenkavalier«.



Termin: 14. Mai 2020, 20 Uhr im Foyer

Preis: 18 Euro



»Schön, schwebend und schwungvoll«

Mit Jennifer O'Loughlin und Oleg Ptashnikov

Jennifer O‘Loughlin ist seit dem Jahr 2016 Ensemblemitglied am Staatstheater am Gärtnerplatz. Sie interpretiert Lieder von Vincenzo Bellini, Franz Liszt und Richard Strauss.



Termin: 5. Juni 2020, 20 Uhr im Foyer

Preis: 18 Euro



