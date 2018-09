DIE FRAU OHNE SCHATTEN und DER FREISCHÜTZ als erste Wiederaufnahmen zum Saisonstart 2018/19

12.09.18

Am kommenden Sonntag, dem 16. September, findet mit der Wiederaufnahme von Richard Strauss’ DIE FRAU OHNE SCHATTEN in der Inszenierung von Claus Guth die erste Vorstellung der Saison 2018/19 in der Staatsoper Unter den Linden statt. Vor genau 100 Jahren schufen Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal die märchenhaft-phantastische Oper voller Symbole und Metaphern, die sie selbst als ihr Hauptwerk betrachteten. Die Inszenierung von Claus Guth, erarbeitet für die Mailänder Scala und das Royal Opera House Covent Garden, feierte bei den FESTTAGEN 2017 Premiere und ist nun erstmals an der Staatsoper Unter den Linden zu erleben (weitere Vorstellungen am 23. und 29. September, 5. und 14. Oktober 2018). Die musikalische Leitung der Staatskapelle Berlin übernimmt Simone Young. Zum Ensemble gehören u. a. Camilla Nylund (Die Kaiserin), Simon O’Neill (Der Kaiser), Michaela Schuster (Die Amme), Michael Volle (Barak) und Elena Pankratova (Baraks Frau).



Ab dem 22. September ist an insgesamt fünf Abenden (22., 28., 30. September, 3. und 6. Oktober 2018) auch Carl Maria von Webers DER FREISCHÜTZ in der Inszenierung von Michael Thalheimer wieder an der Staatsoper und damit erstmals im Haus Unter den Linden zu erleben. Die Ensemblemitglieder Anna Samuil und Anna Prohaska übernehmen die Partien der Agathe und Ännchen, als Max und Kaspar sind Peter Sonn und Falk Struckmann zu erleben. Die Staatskapelle Berlin wird geleitet von Marc Minkowski.



Seit Anfang der Spielzeit sind die Theaterkassen im Foyer der Staatsoper Unter den Linden in Betrieb und täglich von 11 – 19 Uhr geöffnet. Tickets für alle Veranstaltungen der Saison sind auch weiterhin telefonisch unter +49 (0)30 20 35 45 55 (Mo – Sa 10 – 20 Uhr | Sonn- und Feiertag 12–20 Uhr), per E-Mail an tickets@staatsoper-berlin.de sowie online unter www.staatsoper-berlin.de erhältlich.



Mit der neuen 360°-Sitzplatzvorschau besteht seit dieser Spielzeit die Möglichkeit, sich bei der Ticketbuchung über die Webseite der Staatsoper die Sicht von den einzelnen Plätzen auf die Bühne und in den Saal anzeigen zu lassen.

Der Vorverkauf für die Saison 2018/19 läuft bereits. Der reguläre Einzelkarten-Vorverkauf für die 24. FESTTAGE der Staatsoper Unter den Linden, die unter der Leitung von Daniel Barenboim vom 12. bis 22. April 2019 in der Staatsoper sowie in der Philharmonie Berlin stattfinden, beginnt am 17. November 2018.



Der Opernshop im Kassenfoyer der Staatsoper Unter den Linden ist ab dem 16. September täglich parallel zu den Kassenöffnungszeiten sowie an den Vorstellungsabenden geöffnet. Das Sortiment reicht von Publikationen der Staatsoper Unter den Linden über CD- und DVD-Einspielungen von Daniel Barenboim und der Staatskapelle Berlin, Einspielungen von Werken des laufenden Opernrepertoires bis hin zu Souvenirs und Geschenkartikeln. Im Laufe der Spielzeit wird das Angebot aktualisiert und erweitert.



