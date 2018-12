30. und 31. Dezember: Konzerte zu Silvester mit der Staatskapelle Berlin, dirigiert von Lahav Shani, mit Till Brönner als Solist und an der Spitze seiner Bigband

17.12.18

Am 30. und 31. Dezember finden in der Staatsoper Unter den Linden die Konzerte zu Silvester statt. Es spielt die Staatskapelle Berlin, dirigiert von Lahav Shani. Als Solist ist Till Brönner zu erleben. Auf dem Programm stehen George Gershwins »Rhapsody in Blue«, bei der Lahav Shani selbst den Klavierpart übernimmt, Kurt Weills »Vier Lieder« in einer Bearbeitung für Trompete und Orchester sowie Peter Tschaikowskys »Nussknacker-Suite« op. 71 für Orchester, der Duke Ellingtons und Billy Strayhorns »The Nutcracker Suite« für Bigband, gespielt vom Till Brönner Orchestra, gegenübergestellt wird.



Die internationale Karriere des 1989 in Tel Aviv geborenen Dirigenten und Pianisten Lahav Shani begann 2013, als er den 1. Preis beim renommierten Gustav-Mahler Dirigentenwettbewerb in Bamberg gewann. Im Januar 2016 sprang Shani für Philippe Jordan ein und dirigierte die Wiener Symphoniker auf einer Europa-Tournee mit Konzerten in Paris, Frankfurt und München. In der Spielzeit 2017/18 war er Haupt-Gastdirigent der Wiener Symphoniker, seit September 2018 ist er Chefdirigent des Rotterdams Philharmonisch Orkest. Als designierter Nachfolger von Zubin Mehta wird Lahav Shani ab 2020 die Leitung des Israel Philharmonic Orchestra übernehmen. 2014 gab Lahav Shani, der in den vergangenen Jahren von Daniel Barenboim künstlerisch gefördert wurde, sein Debüt bei der Staatskapelle Berlin, die er auch im Dezember 2016 bei vier Aufführungen von Puccinis LA BOHÈME in der Staatsoper im Schiller Theater sowie bei einem Sinfoniekonzert im April 2017 in der Philharmonie und im Konzerthaus dirigierte.



Der Beginn des neuen Jahres bringt für die Staatskapelle Berlin die Komplettierung des Brahms-Zyklus. Nachdem beim III. Abonnementkonzert die ersten beiden Sinfonien erklangen, stehen beim IV. Abonnementkonzert am 21. und 22. Januar (Staatsoper Unter den Linden bzw. Philharmonie) die Sinfonien Nr. 3 und 4 auf dem Programm. Zuvor geben Mitglieder der Staatskapelle Berlin drei Kammerkonzerte: Beim Kammerkonzert III am 2. Januar im Apollosaal erklingen Werke von Joseph Haydn, Sergej Prokofjew, Ludwig van Beethoven und Nikolai Rimsky-Korsakow. Das Kammerkonzert Extra am 15. Januar im Apollosaal widmet sich der Musik von Beat Furrer (dessen Oper VIOLETTER SCHNEE zwei Tage zuvor an der Staatsoper Unter den Linden uraufgeführt wird) und Morton Feldman. Das erste Museumskonzert im neuen Jahr findet am 20. Januar statt – mit Werken für Flöte, Violoncello und Klavier von Franz Schubert, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms und Carl Maria von Weber.



Eine Pressekarte reservieren wir Ihnen gerne nach Verfügbarkeit über pressoffice@staatsoper-berlin.de

(lifePR) (