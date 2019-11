Pressemitteilung BoxID: 774718 (Staatsoper Unter den Linden - Stiftung Oper in Berlin)

11. und 12. November: II. Abonnementkonzert der Staatskapelle Berlin unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim im Zeichen von Camille Saint-Saëns - mit Lisa Batiashvili und Christian Schmitt als Solisten

Am 11. und 12. November ist die Staatskapelle Berlin unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim mit dem II. Abonnementkonzert der Saison in der Staatsoper Unter den Linden und in der Philharmonie zu erleben. Das Konzert ist Werken des französischen Komponisten Camille Saint-Saëns gewidmet – es erklingen das Violinkonzert Nr. 3 h-Moll op. 61 mit Lisa Batiashvili als Solistin sowie seine Sinfonie Nr. 3 c-Moll op. 78, die »Orgelsinfonie«, mit Christian Schmitt. Mit diesem Programm schlägt das Abonnementkonzert einen Bogen zur nächsten Premiere der Saison: Saint-Saëns’ SAMSON UND DALILA, dirigiert von Daniel Barenboim, in der Regie von Damián Szifron und mit Brandon Jovanovich und Elīna Garanča in den Titelpartien feiert am 24. November Premiere an der Staatsoper Unter den Linden.



Die georgische Violinistin Lisa Batiashvili konzertierte als Solistin u. a. mit den Berliner Philharmonikern, dem New York Philharmonic Orchestra, den Wiener Philharmonikern, dem London Philharmonic Orchestra, der Staatskapelle Dresden, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Tonhalle-Orchester Zürich und dem Boston Symphony Orchestra. Im Februar 2018 brachte sie bei der Deutschen Grammophon zusammen mit dem Chamber Orchestra of Europe unter Yannick Nézet-Séguin eine CD mit Werken von Prokofjew heraus. Mit der Staatskapelle Berlin verbindet Lisa Batiashvili eine regelmäßige Zusammenarbeit, die in diversen Konzerten und in einer gemeinsamen CD-Aufnahme der Violinkonzerte von Sibelius und Tschaikowsky Ausdruck fand. Bereits vier Mal in Folge, von 2013 bis 2016, begeisterte sie die Besucher auf dem Bebelplatz als Solistin von großen Violinkonzerten bei »Staatsoper für alle«.



Als international gefragter Organist tritt Christian Schmitt weltweit in den großen Konzertsälen auf. Er spielte u. a. an den Orgeln der Elbphilharmonie Hamburg, des Konzerthauses und der Philharmonie Berlin, des Wiener Musikvereins, des Gewandhauses Leipzig oder des Maison Symphonique Montréal. Im Januar 2020 gibt er sein Debüt in der Walt Disney Concert Hall, präsentiert vom Los Angeles Philharmonic Orchestra. Für die Deutsche Grammophon spielte Christian Schmitt zwei CDs für das Projekt »Bach 333 – The Complete New Edition« ein. Seine Diskographie umfasst rund 40 Aufnahmen. 2013 wurde er mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet.



