1. Juli: Die Orchesterakademie bei der Staatskapelle Berlin feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert unter der Leitung von Daniel Barenboim

Am 1. Juli um 11 Uhr feiert die Orchesterakademie bei der Staatskapelle Berlin ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert unter der musikalischen Leitung von Daniel Barenboim im großen Saal der Staatsoper Unter den Linden. Es treten sowohl aktuelle als auch ehemalige Mitglieder der Orchesterakademie zusammen auf. Auf dem Programm stehen kammermusikalische Werke für verschiedene Besetzungen von Wolfgang Amadeus Mozart, Claude Debussy, Richard Wagner und Manfred Honetschläger.



Eingerahmt wird das Konzert von Manfred Honetschlägers »Tristan – Fanfare und Klangspiel« nach Motiven von Richard Wagner für zwölf Blechbläser und Schlagwerk und dem »Siegfried-Idyll« für Kammerorchester von Richard Wagner – zwei Werke, die einen Schwerpunkt der Akademie-Ausbildung, das Opernrepertoire, hervorheben. Darüber hinaus erklingt Mozarts »Nachtmusique« Serenade c-Moll KV 388 für acht Holzbläser, bei der aktuelle und ehemalige Akademisten gemeinsam musizieren. Anschließend folgen »Danse Sacrée et Danse Profane« für Harfe und Streichquintett von Claude Debussy, eine Reminiszenz an den diesjährigen Debussy-Fokus der Staatskapelle Berlin.



Die Orchesterakademie wurde 1997 von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim und Mitgliedern der Staatskapelle Berlin gemeinsam mit der Geschäftsführung der Staatsoper Unter den Linden gegründet. Daniel Barenboim selbst war es, der die Idee hatte, junge begabte Musikerinnen und Musiker in einem Ensemble zu versammeln, um ihnen als Teil der Staatskapelle Berlin Einblicke in den Berufsalltag eines Spitzenorchesters, zu geben. Besondere Anforderungen entstehen durch das breite Spektrum der Staatskapelle, welches sowohl das Opern- und Ballettrepertoire als auch Sinfoniekonzerte und kammermusikalische Aktivitäten umfasst. Auf diese Anforderungen werden die Mitglieder der Orchesterakademie im Rahmen eines zweijährigen Stipendiums durch regelmäßigen Einzelunterricht auf Haupt- und Nebeninstrument sowie durch Kammermusikunterricht und individuelles Mentaltraining vorbereitet. Die Akademisten erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, mit erstklassigen Musikern und namhaften Dirigenten zusammenzuarbeiten, in den großen Konzertsälen Berlins zu musizieren und bei Tourneen in bedeutenden Musikzentren auf der ganzen Welt teilzunehmen. So werden beim nächsten Gastspiel der Staatskapelle Berlin im Juli 2018 in Buenos Aires auch neun aktuelle Mitglieder der Orchesterakademie auftreten.



Inzwischen sind viele der 268 Absolventen bei renommierten nationalen und internationalen Orchestern aufgenommen worden, u. a. bei den Wiener Philharmonikern, beim Bayerischen Staatsorchester München, beim Tokyo Symphony Orchestra und dem Israel Philharmonic Orchestra. 30 ehemalige Akademisten wurden bislang Mitglieder der Staatskapelle Berlin. Einige von ihnen sind bereits selbst als Mentoren der Orchesterakademie tätig.



Die Orchesterakademie möchte sich mit dem Festkonzert bei allen Initiatoren und Unterstützern bedanken: bei Daniel Barenboim, Georg Quander, Georg Vierthaler, bei allen Mentorinnen und Mentoren, Repetitorinnen und Repetitoren sowie bei allen Konzertpartnern.



JUBILÄUMSKONZERT DER ORCHESTERAKADEMIE

Dirigent | Daniel Barenboim

Aktuelle und ehemalige Mitglieder der Orchesterakademie bei der Staatskapelle Berlin

Sonntag, 1. Juli, 11:00 Uhr │ Staatsoper Unter den Linden



Die Orchesterakademie wird durch die Britta Lohan Gedächtnisstiftung gefördert.



Eine Konzerteinführung findet 45 Minuten vor Beginn im Apollosaal statt.



Weitere Informationen unter Tel. 030 20354-555 und www.staatskapelle-berlin.de





