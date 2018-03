Das neue Projekt des Kinderopernhauses Lichtenberg »Fanny! - Wer will mir wehren zu singen?« feiert am 5. April Premiere in der Neuen Werkstatt der Staatsoper Unter den Linden

Am 5. April feiert das neue Projekt des Kinderopernhauses Lichtenberg »Fanny! – Wer will mir wehren zu singen?«, ein Musiktheater mit Kompositionen von Fanny Mendelssohn Bartholdy, Premiere in der Neuen Werkstatt der Staatsoper Unter den Linden. Regie führt Cordula Däuper, die das Stück zusammen mit Johannes Müller entwickelte. Das Bühnenbild stammt von Sylvia Rieger, die Kostüme von Kristina Bell. Neben 27 Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren, dem Ensemble des Kinderopernhauses Lichtenberg, sind Sarah Aristidou (Sopran) und Corinna Scheurle (Mezzosopran) zu erleben, die beide dem Internationalen Opernstudio der Staatsoper Unter den Linden angehören. Die musikalische Leitung sowie den Part am Klavier übernimmt Tobias Schwencke. Es spielen Mitglieder der Orchesterakademie bei der Staatskapelle Berlin.



Bereits seit Ende August 2017 proben die 27 beteiligten Kinder wöchentlich im Kinderopernhaus Lichtenberg für den Musiktheaterabend. Sechs Künstlerpädagogen aus den Bereichen Chorsingen, Stimmbildung, Theater- und Instrumentalpädagogik sowie drei Sozialpädagogen begleiten und unterstützen die von Regisseurin und Musikalischem Leiter angeleiteten Proben. Die Endprobenphase in der Neuen Werkstatt der Staatsoper Unter den Linden hat gestern, am 22. März, begonnen.



»Fanny! – Wer will mir wehren zu singen?« beleuchtet kaleidoskopartig die Berliner Lebenswelt und das Schaffen der Pianistin und Komponistin Fanny Mendelssohn Bartholdy, verheiratete Hensel, die trotz ihres großen Talents stets im Schatten ihres berühmten Bruders Felix Mendelssohn Bartholdy stand. Im Vorfeld haben sich die Kinder des Kinderopernhauses intensiv mit der Biografie der Komponistin beschäftigt, diese in Bezug zu ihrer eigenen gesetzt und sich selbst in die Stückentwicklung eingebracht. Selten aufgeführte Lieder, Duette und Kammermusik von Fanny Mendelssohn Bartholdy bilden das Fundament dieses Musiktheaterabends. Die Szenen leben durch die Kraft der knapp 30 Kinder, die sich Fannys Welt singend und spielend erobern. In Kombination mit O-Tönen der Kinder und Originaldokumenten der Zeit entsteht so ein Abend über eine nur wenig bekannte Künstlerin, über Geschlechterrollen und die Verwirklichung von Lebensträumen entgegen familiärer und gesellschaftlicher Widerstände.



Das Kinderopernhaus Lichtenberg ist ein bundesweit einzigartiges Projekt, angesiedelt im Caritas Kinder- und Jugendzentrum Steinhaus inmitten einer Hochhaussiedlung im Berlin-Lichtenberger Stadtteil Frankfurter Allee Süd. Gegründet wurde es 2009 als Initiative der Staatsoper Unter den Linden und des Caritasverbands für das Erzbistum Berlin e.V. In den vergangenen Jahren wurde das Projekt, das unter der Gesamtleitung von Regina Lux-Hahn steht, mit Preisen im Bereich Kulturelle Bildung ausgezeichnet. »Fanny! – Wer will mir wehren zu singen?« ist seit 2009 bereits die neunte Produktion, die das Kinderopernhaus Lichtenberg auf die Bühne der Staatsoper bringt.

