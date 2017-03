Staatsrätin beruft Wissenschaftlichen Beirat für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung ein

Die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung hat am Donnerstag (23. März 2017) erstmals einen Wissenschaftlichen Beirat für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung einberufen. Der Beirat soll die Landesregierung in fachli-chen Fragen zur Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft beraten.



„Während meiner Arbeit als Staatsrätin habe ich immer wieder Impulse seitens der Wissenschaft gesucht und gefunden. Diese gute Zusammenarbeit mit der Wissenschaft bei Fragen der Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft möchte ich ausbauen und ihr einen geeigneten Rahmen geben, um sie zu verstetigen", sagte die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung Gisela Erler bei der ersten Sitzung. Der Beirat solle in den Themenbereichen Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Einstellungen zu Europa und politische Bildung beratend tätig sein. Konkrete Projekte der Landesregierung in diesen Bereichen sollen vom Beirat begleitet werden. Die Einrichtung sei auch Teil des Koalitionsvertrags. „In der ersten Sitzung standen die Organisation der gemeinsamen Beiratsarbeit sowie ein allgemeiner Austausch über gesellschaftliche Themen auf der Tagesordnung", betonte Erler.



Der Beirat umfasst 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Verwaltungsrecht, Soziologie und den Sozial- und Kulturwissenschaften. Die Expertinnen und Experten vertreten nicht nur Hochschulen aus Baden-Württemberg, sondern kommen auch von außerhalb Baden-Württembergs. Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung sind:



Frau Prof. Dr. Gabriele Abels Universität Tübingen, Institut für Politikwissenschaft



Herr Prof. Dr. André Bächtiger Universität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften



Herr Prof. Dr. Frank Brettschneider Universität Hohenheim, Kommunikationswissenschaft



Herr Prof. Dr. Ulrich Eith Studienhaus Wiesneck



Herr Prof. Dr. Adalbert Evers Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Centrum für Soziale Investitionen und Innovationen



Herr Dr. Rolf Frankenberger Universität Tübingen, Institut für Politikwissenschaft



Frau Prof. Dr. Manuela Glaab Universität Koblenz-Landau, Institut für Sozialwissenschaften



Frau Prof. Dr. Claudia Kropp Universität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften



Herr Prof. Dr. Arne Pautsch Hochschule für Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Institut für Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie



Herr Prof. Dr. Paul-Stefan Roß Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart



Herr Prof. Dr. Roland Roth Hochschule Magdeburg-Stendal, Centrum for Corporate Citizenship Deutsch-land



Frau Prof. Dr. Karen Schönwälder Max Planck Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity



Herr Dr. Uwe Serdült Zentrum für Demokratie Aarau, Schweiz



Frau Prof. Dr. Angelika Vetter Universität Stuttgart, Institut für Sozialwissenschaften



Herr Prof. Dr. Hans-Georg Wehling Universität Tübingen, Institut für Politikwissenschaft

