Pressemitteilung BoxID: 777866 (Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg)

Nikolausbesuch und weihnachtliche Chorauftritte: Das Programm am 2. Advent

Schloss Bruchsal

Am Wochenende vom zweiten Advent singen wieder Chöre aus der Region in Schloss Bruchsal: Am Samstag, 7.12., um 13 Uhr kommt der Gesangsverein Heidelsheim und um 16 Uhr das Vokalensemble Cantus Omnibus. Am Sonntag, 8.12., singt um 16 Uhr der Gesangsverein „Freundschaft“ aus Ubstadt. Ein wichtiger Schlosstermin für Kinder ist der Nikolausbesuch am 6. Dezember: er macht von 13 bis 16 Uhr Station in Schloss Bruchsal. In der barocken Residenz der Fürstbischöfe ist während der gesamten Adventszeit viel geboten: Es gibt besondere Führungen mit weihnachtlichen Themen, Aktionen für Kinder und Familien und ein stimmungsvolles Konzert am 21. Dezember mit dem Duo La Vigna. Außerdem lohnt die Ausstellung „Faszination Lego“ im Schloss den Besuch. Alle Programmdetails findet man im Internetportal der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg unter www.schloss-bruchsal.de.



Chöre singen – und wer will singt mit

Mit dem 1. Advent hat der weihnachtliche Reigen der Chöre aus der Region begonnen. Am 2. Advent geht es auch schon in die zweite Runde: Es singen am Samstag der Gesangsverein Heidelsheim (13 Uhr) und das Vokalensemble Cantus Omnibus (16 Uhr). Am Sonntagnachmittag um 16 Uhr treten zwei Chöre zusammen auf: Aus Ubstadt kommt der Gesangsverein „Freundschaft“, der gemeinsam mit dem Gesangsverein Obergrombach mit Weihnachtsliedern die barocke Intrada zum Klingen bringen wird. Die weihnachtlichen Klänge aus Deutschland sorgen für festliche Stimmung. Die Chöre setzen auf bewährte Klassiker – dabei darf gerne mitgesungen werden –, aber auch auf moderne Klänge, ganz dem Stil des Chores entsprechend.



Nikolaus, Bastelwerkstatt und LEgoausstellung



Am 6. Dezember kommt der Nikolaus von 13 bis 16 Uhr ins Schloss – ein fester Termin gerade für die jüngeren Kinder. Am Samstag, 7. 12. , ist die Bastelwerkstatt im Schloss von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Um 11 und um 12 finden Führungen statt. Um 14, um 15 und um 16 Uhr erzählt Nana Avingarde im Gartensaal stimmungsvolle Märchen. Und um 17 Uhr beschließt die Laternenführung im Schlossgarten den Tag. Am Sonntag, 8. 12., beginnt der Tag mit einer Führung im Deutschen Musikautomaten-Museum um 11 Uhr. Um 12 Uhr findet eine Führung durch die Schlossräume statt und um 14 und 15 Uhr starten Familienführungen. An beiden Tagen ist die Familienausstellung „Faszination Lego“ geöffnet und macht den Besuch im Schloss zu einem runden Erlebnis.



VORSCHAU AUF DAS DRITTE aDVENTSWOCHENENDE

Auch am dritten Adventswochenende wird wieder gesungen: 14.12. tritt um 13 Uhr die Sängervereinigung 1862 Zeutern e.V. auf, gefolgt vom Gesangsverein Kraichtal- Unteröwisheim um 16 Uhr. Am Sonntag, 15. 12. beginnt um 13 Uhr das Vokalensemble „InTakt“, um 16 Uhr folgt der Chor der Hebelschule Bruchsal.



Konzert „Der grüne Diamant“ am 21. Dezember

Ein besonderes Highlight im Adventsprogramm von Schloss Bruchsal ist das Konzert des Duo La Vigna am 21. Dezember um 19 Uhr. „Der Grüne Diamant“ lautet der Titel des Abends, an dem unter anderem Melodien zu hören sind, die der Komponist Francesco Barsantis als „Collection of Old Scots tunes“ 1742 verfasst hat – unveröffentlichte Noten aus den Archiven der berühmten British Library. „Sie klingen nach schottischen Highlands und erinnern an die Hirten auf dem Felde“ – so preisen die Musiker des Duo La Vigna die musikalische Entdeckung an. Im Wechsel mit den stimmungsvollen Melodien erklingen prachtvolle Sonaten von der großen Meister Georg Friedrich Händel und Arcangelo Corelli. Hörenswerte Raritäten sind auch die Instrumente, etwa eine Theorbe – das größte Instrument der Lautenfamilie. Karten für dieses außergewöhnliche Weihnachtskonzert im Kammermusiksaal gibt es ab dem 1. Advent an der Schlosskasse (15 €, ermäßigt 12 €).



Service und Information



Chöre in der Intrada von Schloss Bruchsal am 2. Advent



7.12.2019, 13 Uhr



Gesangsverein Heidelsheim



7.12.2019, 16 Uhr



Vokalensemble Cantus Omnibus



8.12.2019, 16 Uhr



Gesangsverein Freundschaft Ubstadt / Gesangsverein Obergrombach



Programm für Kinder und Familien am 7. Dezember im Schloss



11:00 bis 17:00 Uhr:



Weihnachtsbasteln



Welte-Saal (EG)



11:00 Uhr:



Führung im Deutschen Musikautomaten-Museum



12:00 Uhr:



Führung im Schlossmuseum



13.00 Uhr und 16:00 Uhr:



Adventssingen in der Intrada



Eintritt frei



14:00 Uhr, 15:00 Uhr und 16:00 Uhr:



Märchenstunde mit Nana Avingarde (jeweils 30 Min.)



Gartensaal



17:00 Uhr:



Laternenführung im Schlossgarten



Hinweis: Bitte eigene Laterne mitbringen



PREIS



Eintritt inklusive Kombikarte „Faszination Lego“ Erwachsene 10,00 €, ermäßigt 6,00 €,



Eintritt ohne Kombikarte Erwachsene 6,00 €, ermäßigte 4,00 €



weniger



Programm für Kinder und Familien am 8. Dezember im Schloss



11:00 Uhr:



Führung im Deutschen Musikautomaten-Museum



12:00 Uhr:



Führung im Schlossmuseum



16:00 Uhr:



Adventssingen in der Intrada



Eintritt frei



14:00 Uhr:



„So ein Affentheater!“ - Sonderführung für Familien



Deutsches Musikautomaten-Museum



15:00 Uhr



„Weihnachtszauber und Lichterglanz“



Sonderführung für Familien im Schlossmuseum



Eintritt am Sonntag inkl. Kombikarte Erwachsene 12,00 €, ermäßigt 6,00 €, Familien 30,00 €



Vorschau Konzert



21.12., 19 Uhr



Der grüne Diamant



Konzert mit dem Duo La Vigna



Preis: Erwachsene 15,00 €, ermäßigt 12,00 Euro.



www.duolavigna.de.



www.schloss-bruchsal.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (