Kulinarisches Rendezvous im Schlossgarten beim Schlosserlebnistag

Schloss und Schlossgarten Weikersheim

Beim Schlosserlebnistag am kommenden Sonntag geht es in Weikersheim um das Genießen – aus gutem Grund: In der Barockzeit war Frankreich das Maß aller Dinge. Dies galt auch für den Weikersheimer Hof, in dem Graf Carl Ludwig seinen Lustgarten à la Versailles anlegen ließ. Am Schlosserlebnistag können die Besucher beim Lustwandeln durch die Kastanienalleen von 11 bis 17 Uhr verschiedene französische Spezialitäten wie Flammkuchen, Quiche, Käsespezialitäten, Baguettes, gefüllte Croissants, Macarons, Petit Fours genießen. Drei Sonderführungen eröffnen außerdem einen besonderen Blick auf das gräfliche Residenzschloss und seine Geschichten.



Rendezvous culinaire au jardin



Im Schloss und Schlossgarten Weikersheim wird dem Publikum ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm angeboten. In der Orangerie wartet von 11 bis 17 Uhr ein französisches Menü auf die Besucher, von dem auch nur einzelne Gänge gewählt werden können. Es reicht von Ziegenfrischkäse-Creme Brulée bis hin zum klassischen Coq au Vin, Blanquette de Veau oder vegetarischer Couscous-Pfanne. Dazu genießt man ein Glas französischen Wein oder Champagner. Erfahrener Caterer ist Andreas Bundschuh, Restaurant am Golfplatz Bad Mergentheim. In den Kastanienalleen stehen historische Tisch-Holzspiele zum Spielen bereit. Kostümführerinnen und die „Funny Köche Pico Bello“ mit ihren Walking-Act-Darbietungen begleiten die Besucher.



Vorbild französische Lebensart



Ihren thematischen Beitrag zum Themenjahr „Ziemlich gute Freunde“ leisten Schloss und Schlossgarten Weikersheim mit zwei Sonderführungen. Um 11 Uhr beginnt die neue Kostümführung „Von Frankreich bis ins Frankenland – Ihro Gnaden treuester Kammerdiener erzählt“. Es präsentiert sich Monseigneur Joseph de la Grange, ein Adliger aus Anjou im Westen Frankreichs. Über 50 Jahre lang stand er im Dienst von Graf Carl Ludwig – kein Wunder, dass der Kammerdiener mancherlei zu erzählen hat. Bei der Sonderführung „Höfische Gartenlust“ um 16 Uhr spazieren die Besucher durch den gräflichen Lustgarten und lernen die Bedeutung dieser prächtigen Anlage kennen: In der Barockzeit diente sie vor allem der Selbstbestätigung des Herrschers, sie sollte seine Macht verherrlichen. Die in geometrischer Strenge geschnittenen Sträucher zeigten die Beherrschung der ungebändigten Natur, die Statuen in den Blumenrabatten seine Würde. Die in der prächtigen Orangerie gepflegten exotischen Pflanzen präsentieren den Reichtum des Grafen.



Reise ins Märchenland



In die Welt der Märchen geleitet die Sonderführung „Märchen im Schloss“ um 14.30 Uhr, bei der Kinder und Erwachsene geheimnisvolle Türme, prachtvolle Festsäle, verzauberte Gärten, tiefe Brunnen und efeuumrankte Mauern entdecken können. Schloss Weikersheim ist wie geschaffen für eine Reise ins Märchenland. Kinder und Erwachsene sind dazu eingeladen, in den Schauplatz für die schönsten Märchen einzutauchen. Im Anschluss ans Märchenerzählen kann man selbst aktiv werden und sich auf eine Überraschung freuen.



Familientermin Schlosserlebnistag



Der Schlosserlebnistag findet jedes Jahr am dritten Juni-Sonntag statt – in diesem Jahr bereits zum neunten Mal. Mit seinen vielfältigen Angeboten für Familien hat sich der Schlosserlebnistag einen festen Platz im Bewusstsein der Menschen gesichert. Das jeweilige Programm gestalten die teilnehmenden Schlösser und Burgen in Eigenregie. Doch eines ist überall gleich: Der Schlosserlebnistag steht für Spaß und außergewöhnliche Erlebnisse für die ganze Familie. Passend zum Themenjahr 2019 „Ziemlich gute Freunde – Frankreich und der deutsche Südwesten“ steht der Schlosserlebnistag dieses Mal unter dem Motto „À la française“. Das Motto wird in jedem Kulturdenkmal unterschiedlich aufgegriffen, sorgt aber überall für spannende Angebote – von der Sonderführung bis zum Schlossfest. Veranstalter des Schlosserlebnistags ist der Arbeitskreis „Schlösser, Burgen und Gärten Baden-Württemberg“, in dem sich staatliche und private Kulturdenkmäler zusammengeschlossen haben. Die Staatlichen Schlösser und Gärten beteiligen sich mit vielen Monumenten des Landes an dem Festtag.



www.schloss-weikersheim.de

www.schloesser-und-gaerten.de



Service

PROGRAMM am Schlosserlebnistag

16. Juni 2019, 11 bis 17 Uhr

Rendezvous culinaire au jardin. Kulinarisches Angebot im Schlossgarten



SONDERFÜHRUNGEN



16. Juni 2019, 11 Uhr

Von Frankreich ins Frankenland. Ihro Gnaden treuester Kammerdiener erzählt.

Sonderführung mit Peter Keßler



16. Juni 2019, 14.30 Uhr

Märchen im Schloss. Eine märchenhafte Führung.

Sonderführung mit Michaela Dietz, Evelyn Gillig, Jutta Gromes, Carola Rollmann, Sabine Guttroff oder Susanne Stirmlinger



16. Juni 2019, 16 Uhr

Höfische Gartenlust. Spaziergang durch den Schlossgarten

Sonderführung mit Pia Herrmann, Valentina Hoppe oder Angelika Kohlschreiber



PREISE

Eintritt in den Schlossgarten (einschließlich Standard-Schlossführung) 3,50 € (ermäßigt 1,80 €).

Sonderführung (einschließlich Garteneintritt): Erwachsene 10,00 €, ermäßigt 5,00 €, Familien 25 €



ANMELDUNG

Zu allen Sonderführungen ist vorherige Anmeldung erforderlich.



Information und Anmeldung



Schloss und Schlossgarten Weikersheim

Marktplatz 11

97990 Weikersheim

Telefon +49(0)79 34. 9 92 95 - 0

Telefax +49(0)79 34. 9 92 95 - 12

info@schloss-weikersheim.de

www.schloss-weikersheim.de

www.schloesser-und-gaerten.de

