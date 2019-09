Pressemitteilung BoxID: 767296 (Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg)

Kloster Alpirsbach: Ein bedeutender Mönch. Sonderführung am Sonntag

Der Gründer des Benediktinerordens lebte in der Zeit des Übergangs von der Spätantike zum Frühmittelalter. Wie seine Klosterregularien den Alltag strukturierten, erfahren Besucher bei der Sonderführung „Vom Maß und von der Mitte“ am Sonntag, den 22. September. Für diese Führung ist eine telefonische Anmeldung unter Tel. 074 44 51 0 61 erforderlich.



Vom Mass und von der Mitte



Das rechte Maß – das war die Richtschnur des großen Benedikt von Nursia. Was dem Gründer des Benediktinerordens vorschwebte, das spürt man heute noch, wenn man in der maßvoll proportionierten Architektur von Alpirsbach steht. Sein Regelwerk gab auch dem Alltag Maß und Struktur: Das lässt diese Führung am 22. September um 14.30 Uhr erleben, bei der Einführung ins Stundengebet der Benediktinermönche und mit praktischen Singübungen von Psalmen.



SERvice und Information

Sonntag, 22. September 2019, 14.30 Uhr

Von Maß und von der Mitte

Leben und Spiritualität der Benediktiner

Sonderführung mit Pfarrer Horst Schmelzle



PREIS

Erwachsene 12,00 €, ermäßigt 6,00 €, Familien 30,00 €



ANMELDUNG UND INFORMATION

Kloster Alpirsbach

Infozentrum / Klosterkasse

Klosterplatz 1

72275 Alpirsbach

info@kloster-alpirsbach.de

Tel. +49(0) 74 44 51 0 61



TREFFPUNKT UND KARTENVERKAUF

Infozentrum / Klosterkasse



www.kloster-alpirsbach.de

Www.Schloesser-Und-Gaerten.De

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (