Ein Fest des Spätsommers: Kräuter- und Erntemarkt im Klosterhof

UNESCO-Denkmal Kloster Maulbronn

Der Kräuter- und Erntemarkt im Klosterhof des UNESCO-Denkmals Maulbronn ist eine beliebte Attraktion und ein Ziel für viele Menschen am Ende des Sommers. In diesem Jahr sind es nochmals mehr Anbieter, die den natürlichen Reichtum der fruchtbaren Region rings um Maulbronn präsentieren. Zu Gast sind außerdem mehrere Klöster mit ihren besonderen Waren. Im deutsch-französischen Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg duften viele Stände nach den Genüssen aus dem westlichen Nachbarland, nach Käse, Flammkuchen und Lavendel. Der Markt mit dem satten und lukullischen Angebot öffnet seine Stände am 7. und 8. September, jeweils von 11.00 – 18.00 Uhr.



Der spätsommerliche Markt im Klosterhof



Es ist eine ehrwürdige Tradition, die der Kräuter- und Erntemarkt in Kloster Maulbronn aufnimmt. Im September war früher die Ernte eingebracht und man konnte die Vorräte für den Winter sichten und richten: eine Jahreszeit zum Feiern. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg knüpfen mit dem Kräuter- und Erntemarkt an diesen Brauch an. Der stimmungsvolle Markt findet 2019 bereits zum elften Mal statt und zieht viele Menschen in die malerische Kulisse des Klosterhofs. Wie vor Jahrhunderten, als hier die Mönche und Laienbrüder den Reichtum der Region in die Speicher schafften, stapeln sich am zweiten Septemberwochenende die reichen Früchte des Sommers an den Ständen der Marktbeschicker. Sie bringen Naturerzeugnisse und Kräuterprodukte, Leckereien und Kunsthandwerkliches – und das meiste kommt aus der Region.



Frankreichs Duft im Klosterhof



Frankreich und der deutsche Südwesten – die befruchtende Beziehung zwischen den Nachbarländern steht 2019 bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg im Zentrum. „Ziemlich gute Freunde – mit Schwert, Charme und Esprit“: So lautet der Titel des aktuellen Themenjahrs. Dabei geht es um den Kulturaustausch mit dem westlichen Nachbarn. Und der hat in Maulbronn Tradition von Beginn an: Die Mönche des Zisterzienserordens, die das Kloster vor bald 900 Jahren gründeten, stammten aus Burgund. Das Angebot beim 11. Kräuter- und Erntemarkt im Kloster Maulbronn hat daher einen französischen Akzent bekommen. An beiden Tagen wehen die Aromen der Provence auf dem Klosterhof, vom Gewürz über Seifen bis zu Lavendelprodukten. Französische Brotaufstriche und Suppen, Käsespezialitäten, Flammkuchen und feine süße Leckereien laden zu Geschmacksreisen ein.



Der ganze Reichtum der Region



Der große Klosterhof des UNESCO-Denkmals Maulbronn bietet den Rahmen und die Bühne für die Schätze der fruchtbaren Region. Erzeugnisse von kleinen Anbietern aus dem Naturpark Stromberg-Heuchelberg und der Umgebung sind es überwiegend, liebevoll hergestellt und angeboten. Dazu kommt aus dem Netzwerk des UNESCO-Denkmals Kloster Maulbronn Traditionelles aus Klöstern. Die Auswahl ist reich und inspirierend, Feines und Ländliches, Deftiges und Süßes.



Regionale und klösterliche Spezialitäten



Herzhaftes wie Maultaschen, Feines mit Bärlauch, köstliche Suppen oder die berühmte Klosterwurst, kühles Klosterbier oder Wein: Die kulinarischen Attraktionen auf dem Maulbronner Klosterhof sind einladend. Ebenso gibt es Süßes, etwa feine Waffeln, frische Kuchen oder traditionelle Apfelküchle. Und der Markt liefert Inspirationen zum Auffüllen der eigenen Vorräte, angefangen mit den leuchtenden Kürbissen, die es hier in allen Größen und Formen gibt. Marmeladen und Sirup aus heimischer Produktion, dazu hochwertige Öle und Honig: Wer hier einkauft, tut sich etwas Gutes. Und nicht nur Essbares bietet der Kräuter- und Erntemarkt: Naturkleidung, Schuhe, Schmuck und Keramik, außerdem feine Seifen und vielerlei Unentdecktes aus der Region und aus verschiedenen Klöstern gehören längst zum Sortiment. Für Kinder bietet die Klosterwerkstatt der Staatlichen Schlösser und Gärten Basteleien mit duftenden Kräutern.



Tradition der Märkte im Herbst



Der erste Markt wurde 2009 von Gabriele Bickel, bekannt als „Maulbronner Kräuterhexe“, entwickelt. Damals dauerte der Markt einen Tag, bot Naturwaren an 22 Ständen – und lockte auf Anhieb schon rund 5.000 Besucher an. Seit 2010 ist der Kräuter- und Erntemarkt ein festes Element im Jahresprogramm der Staatlichen Schlösser und Gärten. Schon zum zweiten Markt kamen 10.000 Besucherinnen und Besucher; seither sind es immer zwischen 15.000 und 20.000 Menschen, die den herbstlichen Klosterhof in Maulbronn aufsuchen, um den Tag in der malerischen Kulisse des Klosterhofs mit dem mächtigen Fruchtkasten zu genießen. Über 60 Aussteller machen beim 11. Kräuter- und Erntemarkt mit.



Service und information

10.KRÄUTER- UND ERNTEMARKT

Kloster Maulbronn

7. und 8. September 2019. 11.00 – 18.00 Uhr

www.kloster-maulbronn.de



DIE AUSSTELLER BEIM 11. KRÄUTER- UND ERNTEMARKT

Kloster Maulbronn, 7. und 8. September 2019



BAUMANN, LUISA Filzwaren, Lampen, Handpuppen, Accessoires

BERGLADEN · Bergkäse, Käseprodukte, Bergschinken

BENEDIKTINER ABTEI KÖNIGSMÜNSTER · Klosterbrot, Wurst, Maultaschen

BIE VITAL · Honig, Bienenwettflüge

BINDER, ANDREA · Freilandeier, Nudeln, Eierlikör, Aufstriche, Walnussbrot, Backerbsen, Anisschnitten

BIOLAND-GÄRTNEREI · Bio-Kräuterpflanzen, Chilis

CARUSO, VINCENZO · Italienische Feinkost, Olivenöle, Pistazienpesto

RALF’S CULINA · Flammkuchen, Waffeln, Bratwurst, Maultaschen

DESIGNMANUFAKTUR CORNELIA PIKAL · Handgefertigte Mode aus reiner Wolle

WEINGÄRTNERGENOSSENSCHAFT DIEFENBACH · Weine, Sekte, Liköre

FIRMA EDELHERRMANN · Edelnougat, Mandelgebäck

FA. FILKE-VETRIEB · Gartenscheren, Gartenwerkzeug

FAMILIE FISCHER · Naturparkbratwurst, Pfannenfleisch, Fischpfanne, Lammwurst, Linseneintopf, Kartoffelsalat, Getränke

FILZNATUR ANJA ROLLER Filzfiguren, Filzdeko, Filzhaussschuhe

FLORAL-IDEE BY BRÄUER GBR · Florale Dekorationen, Deko und Pflanzen

FOOD TRAILER Maultaschen, Hotdog, Currywurst

GINGER JUICE COMPANY Gmbh Ingwersäfte, alkoholfreier Traubensecco mit Ingwer

HECK, WERNER UND RAHEL · Kürbisse aller Art

DER HOCHGENUSS · Pesto, Senf, Marmelade, Brotaufstriche, Alb-Linsen

HOLZWERKSTATT STÖRRMÜHLE · Tische, Möbel, Vesperbretter, Kleinkunst aus Holz, Stockbrotstand

ISAMEE DUSCH-SEIFEN · Duschseifen mit -beutel, Seifenbaumler und -schalen

KATI‘S KÜRTÖS · Baumstriezel, Gulaschsuppe, Kürbissuppe, Karottensuppe, Holunderschorle, Kaffee, Konfitüren

KERAMIK KARLE Gartenkeramik

KLOSTER ALTOMÜNSTER · Brigittenklosterlikör, 30-Kräuter-Magenlikör, Weihrauchsalbe

KLOSTERGENUSS · Kloster Naturkraft-Likör

KLOSTER SCHLIERBACH · Bio-Käse vom Stift Schlierbach

KOPTISCH-ORTHODOXES KLOSTER Besondere Waren aus Ägypten und aus Bethlehem

KRAUS, MARTINA · Silberschmuck mit Heilpflanzenmotiven

KREATIVWERKSTATT · Naturfloristik, Shabby Chic, herbstliche Dekorationen aus Märchenwolle

KRAICHGAUER ÖLMÜHLE · Walnuss-, Lein-, Sonnenblumen-, Kokos-, Mohnöl, Essige, Hagebuttenkonfitüre

KRÄUTERDESTILLATION ST. JOSEF · Kräuterdestillate

LANDGUT PODERE DELLA QUERCIA · Olivenöl, Safran

LECKER UND SÜSS · Lebkuchen, Gebäck, Nostalgie-Bonbons

LICHTENBORNER KRÄUTER · Bio-Kräuterpflanzen (Demeter)

LICHTENSTEINER WILDFRÜCHTE · Säfte, Sirup, Liköre, Fruchtaufstriche und Pesto aus z.T. Wildkräutern und Wildfrüchten

MANSURIS · Arganöl, Marokkanische Salzzitronen, Mandelmus mit Arganöl und Honig, Harissa, Schwarzkümmelöl, Gewürze, Naturkosmetik

MANUFAKTUR KRONE · Edelbrände, Liköre, Wein, Honig & Honigprodukte

MICHAS FLAMMERY Elsässer Flammkuchen und anderes

SCHÄFEREI MATYAS · Naturprodukte rund ums Schaf

SANDRA MATYAS · Hausmacher Dosenwurst

METZGEREI DIRK WEBER · Wildspezialitäten, Schwarzwälder Spezialitäten, Schwarzwälder Holzofenbrot

MIAS FEINKOST GBR · Bruschetta, Kräuterdips, Essig, Likör, Öle

MOSSA DIE VEGANE MANUFAKTUR vegane Produkte

MUTABOR · Nachdrucke historischer Kinderbücher, Spielwaren

NATURBÜRSTEN MINATEL · Naturbürsten aller Art, Vorführung

OBSTHANDEL KULL · Regionales Obst und Gemüse aller Art

LA PIANURA WEINE UND LIKÖRE · Weine und Liköre, Fruchtaufstriche, Essige und Sirup, Bio-Olivenöl, Senf, Dips, Gewürzzubereitungen

POST, MARGRET Filzhüte für Damen

BIO-IMKEREI REITHMEIER · Honig, Kerzen, Imkereiprodukte

SANNES KRÄUTER-KÜCHE · Gsälz, Sirup, Soßen, Essige Senf, Suppengrün, Alblinsenprodukte

SCHLOSSBERGPILZE FREIBURG · Waldpilze aus eigener Zucht, Pilzpfanne

SEIFENTRÄUME · Naturseifen, Badekosmetik, Körperpflege

SEILE UND KÖRBE ULI ERHART Seilherstellung mit Kindern, Seile und Zubehör

SENFMANUFAKTUR MAIER · Verschiedene Senfsorten, Dips, Liköre

STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN, KLOSTERVERWALTUNG MAULBRONN ·Sonntag: Kräuterbasteln für Kinder und Eltern

THOME HANDEL UND SERVICE UG · Nuss- und Saatenöle, Fruchtessige, Fruchtsirupe, Nuss- und Saatenmehle, Honig

TOMASZEWSKI, FELIKS Korbwaren und Gartendeko

ULLRICH, ANDREAS · Gartentrödel, altes Gartenwerkzeug, Pflanztröge, Spitzkraut

WEINGÄRTNER, BEATE · Floristik, Tür- und Wandkränze, Gesteck

WEITENSFELDER, EDA · Naturfärberei, Wolle, Wollprodukte

WOLKE 19 · Schäferei, Filz- und Wollprodukte, Schaffelle

LANDFRAUEN ZAISERSWEIHER · Kaffee und Kuchen

ZIRBE UND GUT · Zirbenkissen aus eigener Herstellung, Zirbenholzprodukte



KONTAKT UND INFORMATIONEN

Kloster Maulbronn

Klosterhof 5

75433 Maulbronn,

Telefon +49(0)70 43.92 66-10

info@kloster-maulbronn.de.

www.kloster-maulbronn.de

