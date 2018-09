Die Reformation im Kloster. Sonderführung zu Ambrosius Blarer

Ambrosius Blarer lebte als Mönch und Prior in Alpirsbach. Wie er seine Mitbrüder mit den Ideen Martin Luthers bekannt machte, erfahren Besucher bei der Sonderführung am 9. September. Für diese Führung ist eine telefonische Anmeldung unter Tel. 074 44 51 0 61 erforderlich.



Ein Mönch als Reformator



Alpirsbach war Kloster bis zur Reformation im Jahr 1534. Der Benediktinermönch Ambrosius Blarer war ein Prior des Klosters, bevor er Reformator in Süddeutschland wurde: eine Lebensgeschichte, die exemplarisch für diese Zeit steht. Der Rundgang am Sonntag, den 9. September besucht mit Kirche, Dormitorium und Kreuzgang markante Orte seines Wirkens und zeigt Spuren dieser umwälzenden Zeit im Schwarzwaldkloster.



SERvice und Information



SONDERFÜHRUNG

Ein Mönch als Reformator. Ambrosius Blarer, Prior von Alpirsbach, und die Reformation in Württemberg

Referenten: Pfarrer Horst Schmelzle und Dr. Stefan Zizelmann



Termin

Sonntag, 09.09.2018, 14:30 Uhr



PREIS

Erwachsene 11,00 €, ermäßigt 5,50 €, Familien 27,50 €



ANMELDUNG UND INFORMATION

Kloster Alpirsbach

Infozentrum / Klosterkasse

Klosterplatz 1

72275 Alpirsbach

info@kloster-alpirsbach.de

Tel. +49(0) 74 44 51 0 61



TREFFPUNKT UND KARTENVERKAUF

Infozentrum / Klosterkasse



www.kloster-alpirsbach.de

Www.Schloesser-Und-Gaerten.De

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

