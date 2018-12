Adventsaktion geht weiter: Zwei Schulen präsentierten ihren geschmückten Baum

11.12.18

Die am 6. Dezember gestartete Adventsaktion der Staatlichen Schlösser und Gärten mit weihnachtlichen Lichtskulpturen im Heidelberger Schlossgarten wird fortgesetzt: Gestern enthüllten Kinder der Schillerschule Nussloch ihren Weihnachtsbaum, der mit Glocken geschmückt ist. Heute waren Schüler und Schülerinnen der Handschuhsheimer Tiefburgschule zu Gast – ihr Baum zeigt Weihnachtsdekoration aus Papier. Die nächsten Aktionen, bei dem der von Kindern gestaltete Schmuck an den Bäumen des Beleuchtungskünstlers Wolfgang Flammersfeld enthüllt wird, finden am Montag, den 17.12. und Mittwoch, den 19.12. statt. Dann präsentieren die Grundschulen von Schlierbach und Waldhilsbach ihren Baum.



lichtskulpturen von kindern geschmückt



21 stilisierte Weihnachtsbäume sind es, die jeden Abend in sanften Farben vor der eindrucksvollen Kulisse des Schlosses leuchten. Kinder aus der Region Heidelberg waren eingeladen, für „ihre“ Bäume selbst gebastelten Schmuck herzustellen. Die zweite dieser leuchtenden Pyramiden wurde gestern auf der Gartenterrasse enthüllt: Am Montag präsentierten die Kinder der Klassen 3 a und 3b der Schillerschule Nussloch ihren kunstvoll geschmückten Baum. Heute waren die Kinder der Klassen 3a und 4a der Tiefburgschule in Heidelberg-Handschuhsheim zu Gast, die den Schmuck eines weiteren Baumes gebastelt haben. Zwei Aktionen wird es noch geben: Am Montag, den 17.12. kommen die Kinder der Grundschule Schlierbach und am Mittwoch, den 19.12. die Kinder der Grundschule Waldhilsbach in den weihnachtlich geschmückten Garten von Schloss Heidelberg.



adventsaktion bis 26. dezember



Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg geben mit den stimmungsvollen Leuchtskulpturen dem Schlossgarten einen vorweihnachtlichen Akzent. Dieser Bereich am Heidelberger Schloss ist ohne Eintritt für alle zugänglich und ein beliebtes Gelände für Spaziergänger. Der begehbare Adventswald im Schlossgarten wird noch bis zum 26. Dezember leuchten; die stimmungsvolle Beleuchtung beginnt täglich mit Einbruch der Dämmerung.



www.schloss-heidelberg.de

(lifePR) (