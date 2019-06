Pressemitteilung BoxID: 755435 (Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg)

"À la française": Schlosserlebnistag am 16. Juni mit Picknick, Musik und Führungen

Kloster und Schloss Bebenhausen

Ein musikalisches Picknick vor historischen Mauern und Führungen, unter anderem zur Weinkultur der Zisterzienser: Das ist das Programm, mit dem Kloster und Schloss Bebenhausen den Schlosserlebnistag 2019 feiern. Am 16. Juni begehen die Schlösser, Burgen und Gärten des Landes den Schlosserlebnistag – bereits zum neunten Mal. „À la française“ lautet das diesjährige Motto, unter dem sich ein buntes Programm für die ganze Familie versammelt.



Picknick mit Musik in bebenhausen



„À la française“ – das diesjährige Motto ist für Bebenhausen die historische Grundlage. Denn der Zisterzienserorden, zu dem Bebenhausen gehörte, stammt aus Frankreich und zu allen Zeiten bestanden Verbindungen zum Ursprung in Burgund. An die eigene französische Tradition kann man daher anknüpfen beim Schlosserlebnistag. Am 16. Juni bietet Bebenhausen ein Picknick im Kloster, musikalisch umrahmt von der französischen Chanson-Band „Trio Montparnasse“. Die Mauern des einstigen Zisterzienserklosters und des Jagdschlosses bieten den außergewöhnlichen Rahmen, um sommerliche Genüsse zu zelebrieren: Die Einladung richtet sich an alle, die Lust haben, stilvolle Picknickkörbe zu packen, inspiriert vom herzoglichen Jagdschloss, oder passend zur ländlichen Umgebung von Bebenhausen, ein rustikales Vesper mitzubringen. Das musikalische Programm beginnt um 13 Uhr, die Teilnahme am Picknick ist frei.



Führungen und weinprobe



Neben dem Picknick-Konzert stehen am Schlosserlebnistag auch noch drei besondere Führungen auf dem Programm von Kloster und Schloss Bebenhausen. Bei der schwäbischen Mundartführung „Waidmannsheil! Das Jagdwesen der württembergischen Könige“ nimmt Leibjäger Karl Lederle um 11 Uhr die Gäste mit auf eine Zeitreise in das Jahr 1915: Wilhelm II., letzter König von Württemberg, war ein begeisterter Jäger. Lederle erzählt bei diesem Rundgang vom Leben des Königspaares und zeigt die Schlossräume. Um 14 Uhr berichtet die Sonderführung „Unter französischer Besatzung“ über den Landtag in Bebenhausen, der von 1946 bis 1952 dort tagte. Passend zum aktuellen Themenjahr der Staatlichen Schlösser und Gärten und zum Motto des Schlosserlebnistags geht es um die Zeit bis zur Gründung von Baden-Württemberg, als Bebenhausen zum französischen Sektor des Landes gehörte. Bei der Sonderführung „Wo du nur hinschaust, wächst herrlicher Wein“ um 15.30 Uhr erlebt man das Kloster mit seinen Außenbereichen als bedeutenden Weinproduzenten: Bebenhausen besaß einst ausgedehnte Weinberge. Schließlich waren die Zisterzienser berühmt für ihre landwirtschaftliche Tüchtigkeit. Und zum Schluss gibt es dann eine kleine Weinprobe mit Weinen aus Rebsorten, die früher in den Klosterweinbergen wuchsen.



Familientermin Schlosserlebnistag



Der Schlosserlebnistag findet jedes Jahr am dritten Juni-Sonntag statt – in diesem Jahr bereits zum neunten Mal. Mit seinen vielfältigen Angeboten für Familien hat sich der Schlosserlebnistag einen festen Platz im Bewusstsein der Menschen gesichert. Das jeweilige Programm gestalten die teilnehmenden Schlösser und Burgen in Eigenregie. Doch eines ist überall gleich: Der Schlosserlebnistag steht für Spaß und außergewöhnliche Erlebnisse für die ganze Familie. Passend zum Themenjahr 2019 „Ziemlich gute Freunde - Frankreich und der deutsche Südwesten“ steht der Schlosserlebnistag dieses Mal unter dem Motto „À la française“. Das Motto wird in jedem Kulturdenkmal unterschiedlich aufgegriffen, sorgt aber überall für spannende Angebote – von der Sonderführung bis zum Schlossfest. Veranstalter des Schlosserlebnistags ist der Arbeitskreis „Schlösser, Burgen und Gärten Baden-Württemberg“, in dem sich staatliche und private Kulturdenkmäler zusammengeschlossen haben. Die Staatlichen Schlösser und Gärten beteiligen sich mit vielen Monumenten des Landes an dem Festtag.



