Friedrichswerdersche Kirche: Tage der offenen Tür am 18. und 19. Januar 2020, 10 - 16 Uhr

Die Friedrichswerdersche Kirche wurde von Karl Friedrich Schinkel geplant und von 1824 bis 1830 – nahezu zeitgleich mit seinem Alten Museum – erbaut. Zunächst in klassizistischer Ausführung gedacht, beugte sich Schinkel den Wünschen des Kronprinzen Friedrich Wilhelm der ein Gotteshaus in „altdeutschem“, d. h. neogotischem Stil vorzog. Nach Fertigstellung der Kirche wurde sie von der deutschen und der französischen Gemeinde der Evangelischen Kirche in Preußen genutzt. Schwere Schäden im Zweiten Weltkrieg machten eine aufwändige Sanierung in den Jahren 1979 bis 1986 erforderlich. Die Wiederöffnung und erstmalige Nutzung als Museumskirche erfolgte schließlich anlässlich der 750-Jahr-Feier Berlins im Jahr 1987. Seit 2012 war das Kirchengebäude nur noch von außen erlebbar, da das Entstehen neuer Bauwerke in unmittelbarerer Nachbarschaft gravierende Schäden verursacht hatte und eine aufwändige, jüngst abgeschlossene Instandsetzung und Restaurierung nach sich zog. Die Friedrichswerdersche Kirche ist der einzige in der Berliner Innenstadt erhaltene Kirchenbau Schinkels, dessen Fassade und Innenraum heute noch dem ursprünglichen Erscheinungsbild entsprechen. Wie vor der Schließung 2012 wird die Friedrichswerdersche Kirche nun wieder von der Alten Nationalgalerie als Dependance für die Präsentation von Skulpturen genutzt werden. Im Sommer 2020 eröffnet eine neu konzipierte Ausstellung zu Bildhauerwerken aus dem Bestand der Nationalgalerie von der Schinkel-Zeit bis zum Kaiserreich.



Die Tage der offenen Tür in der Friedrichswerderschen Kirche werden von einem abwechslungsreichen und informativen Programm aus Führungen zur Architektur- und Restaurierungsgeschichte der Kirche begleitet. Im Anschluss an die Tage der offenen Tür werden bis zur Eröffnung der Ausstellung im Sommer 2020 jeden 2. und 4. Sonntag im Monat öffentliche Führungen angeboten.



Für interessierte Vertreter*innen der Medien findet am 14. Januar 2020, um 11 Uhr eine Pressevorbesichtigung statt (Friedrichswerdersche Kirche, Werderscher Markt, 10117 Berlin). Ralph Gleis, Leiter der Alten Nationalgalerie, und Yvette Deseyve, Kuratorin für Skulptur an der Alten Nationalgalerie, werden anwesend sein.

