Erika Hoffmann erhält Ehrenmitgliedschaft des MUSEIS SAXONICIS USUI - Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (MSU)

Im März 2018 schenkte Erika Hoffmann ihre Privatsammlung den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. 1.200 Kunstwerke von den 1910er Jahren bis in die Gegenwart umfasst die Sammlung, darunter Werke von Jean-Michel Basquiat, Monica Bonvicini, Andy Warhol oder Félix González-Torres. Die Sammlung ist eine der international bedeutendsten Privatsammlungen – für Dresden, den Freistaat Sachsen und darüber hinaus ein Gewinn von unermesslichem Wert. Am 1. September 2018 ernannten die Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Erika Hoffmann in Würdigung ihrer großzügigen Schenkung zum Ehrenmitglied. Petra von Crailsheim, Vorstandsvorsitzende MSU, dankte Erika Hoffmann, als sie ihr am vergangenen Sonnabend – als Geburtstagsüberraschung – die Urkunde überreichte: „Die Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden unterstützen die 15 Museen; mit seinen 1.800 Mitgliedern und 40 Stiftern fördert der Verein den mäzenatischen Gedanken. Eine größere mäzenatische Geste als die Schenkung der Sammlung Hoffmann ist nicht vorstellbar. Wir freuen uns sehr, dass Erika Hoffmann uns die Ehre erweist, die Ehrenmitgliedschaft anzunehmen.“ MUSEIS SAXONICIS USUI – Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden e. V. wurde 1991 gegründet – aus Freude an der Kunst, aus Verbundenheit mit der Tradition, die sich in den Dresdner Sammlungen verkörpert, und aus Verantwortung für das Gemeinwohl. Für die 15 Museen hat der Verein bisher rund 200 Werke angekauft. Mit Veranstaltungsformaten wie after work art, Mutter. Vater. Kunst. Und Kind! oder den JUNGEN FREUNDEN begeistert der Verein ein breites Publikum für die einzigartigen Kunstschätze des Museumsverbundes. Weitere Informationen zum Freundeskreis der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden erhalten Sie unter www.freunde-skd.de.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren