Trotz chronischer Krankheit mitten im Leben stehen

Schätzungsweise rund 6,8 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter COPD, dieser Begriff ist die Abkürzung für die englische Bezeichnung „chronic obstructive pulmonary disease“ und bedeutet übersetzt chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Weltweit gilt diese langsam verlaufende Krankheit sogar als dritthäufigste Todesursache. „Wie häufig COPD genau auftritt, lässt sich nur schwer sagen, da Betroffene oft erst in einem späten Stadium einen Mediziner aufsuchen“, weiß Dr. Andreas Schlesinger, Chefarzt der Inneren Medizin und Pneumologie im St. Marien-Hospital, die Teil der Lungenklinik Köln-Nord ist.



Raucher gelten als besonders gefährdet



Bei COPD verschlechtert sich die Lungenfunktion aufgrund einer Blockierung der Atemwege. Erhalten Betroffene keine entsprechende Behandlung, kann sich aus einer einfachen chronischen Bronchitis eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung entwickeln. In einigen Fällen tritt dadurch ein sogenanntes Lungenemphysem auf. Hierbei kommt es aufgrund der dauerhaften Entzündung der Bronchien zu einer Verengung derselben, was die Lungenbläschen, Alveolen genannt, zerstört. Das hat eine krankhafte Überblähung der Lunge zur Folge, da sich die innere Fläche der Lungenbläschen insgesamt verringert. Insbesondere langjähriges Rauchen, wie auch Passivrauchen, gilt als eine Hauptursache von COPD. Ganze 90 Prozent der Fälle dieser chronischen Lungenerkrankung lassen sich darauf zurückführen, weshalb der Volksmund sie auch häufig als Raucher-Krankheit bezeichnet. Ebenso kann das langjährige Einatmen anderer Schadstoffe, wie giftiger Dämpfe, Stäube oder Gase, eine COPD auslösen. In eher seltenen Fällen führt ein Gendefekt zu dieser Lungenkrankheit. Dabei verursacht der sogenannte Alpha-1-Antitrypsinmangel Störungen in der Lunge, die zu einem Lungenemphysem führen können.



Symptome rechtzeitig erkennen



Als typische Anzeichen für COPD gelten sogenannte AHA-Symptome: Atemnot, Husten und Auswurf. Hartnäckiger Husten, den viele Betroffene zunächst fälschlicherweise als Raucherhusten einordnen, kann ein erstes Merkmal einer COPD sein. Dieser tritt besonders morgens nach dem Aufstehen mit Auswurf verbunden auf. Zusätzlich leiden Erkrankte häufig unter Atemnot, medizinisch als Dyspnoe bezeichnet. „Während die Patienten im Anfangsstadium zunächst nur bei Belastung das Gefühl haben, zu wenig Luft zu bekommen, kann es ohne eine geeignete Behandlung dazu kommen, dass sich die Symptome verschlimmern und sie sogar in Ruhe unter Luftnot leiden“, so Frank Beckers, Chefarzt der Klinik für Chirurgie IV – Thoraxchirurgie im St. Vinzenz-Hospital, die den anderen Teil der Lungenklinik Köln-Nord bildet. Die damit verbundene verringerte Sauerstoffzufuhr hat auch Auswirkungen auf andere Organe, insbesondere Herz sowie Muskeln.



Lebensqualität von Betroffenen steigern



Um COPD von anderen Lungenerkrankungen abzugrenzen, führen Ärzte eine Anamnese des Patienten durch und nehmen dann gegebenenfalls weitere Untersuchungen, wie etwa die Lungenfunktionsdiagnostik, Spirometrie genannt, vor. Hierbei ermitteln Mediziner neben dem Gesamtfassungsvermögen der Lunge auch die Kraft, welche die Lunge jeweils für das Ein- beziehungsweise Ausatmen benötigt. Reichen diese Maßnahmen für eine eindeutige Diagnose durch den Hausarzt nicht aus, führen Lungenfachärzte, Pneumologen, weitere diagnostische Schritte, wie Röntgenaufnahmen oder eine Computertomografie der Lunge, durch. Beckers erklärt: „Da eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung nicht heilbar ist, gilt es das Fortschreiten der Krankheit zu verringern und die Symptome der Patienten zu mildern.“ Daher müssen Patienten die Auslöser der COPD, meist starkes Rauchen, dringend meiden. Eine medikamentöse Behandlung, etwa mit sogenannten Bronchodilatatoren, die eine Entspannung sowie Erweiterung der Bronchien bewirken, verbessert außerdem die Luftaufnahme. Auch nichtmedikamentöse Behandlungen, wie eine spezielle Atemphysiotherapie, erleichtern Patienten die Atmung und tragen zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Bei Menschen, die an einem Lungenemphysem leiden, wird häufig eine endoskopische Lungenvolumenreduktion durchgeführt. „Kleine Ventile erlauben dabei das Ausströmen der Luft aus dem erkrankten Lungenabschnitt, nicht jedoch das Einströmen, sodass dieser Teil schrumpft und der gesündere Lungenteil sich besser ausdehnen kann“, so Chefarzt Dr. Andreas Schlesinger. Da neben der medizinischen Behandlung auch die Aufklärung über diese weitverbreitete Krankheit als wichtig gilt, sollten Betroffene neben Selbsthilfegruppen auch Informationsveranstaltungen aufsuchen.



