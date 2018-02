dontbesilent: SRH Studenten gewinnen Facebook-Challenge

Gegenrede statt Hassrede: Gesucht war die innovativste Kampagne, um auf Hass, Lügen und Hetze in den sozialen Medien zu reagieren. Gewonnen hat das Team der design akademie berlin, SRH Hochschule für Kommunikation und Design. In Washington D.C. wurden die Sieger von Facebook mit 10.000 US-Dollar prämiert.



Wir leben in zornigen Zeiten: In den sozialen Medien scheint ein sachlicher, respektvoller Austausch kaum mehr möglich. Verdrängt wird er von Hasskommentaren, Lügen und Hetze. Facebook hat angekündigt, dem in Zukunft besser zu begegnen. Deshalb hat das Unternehmen mit der „Peer To Peer: Facebook Global Digital Challenge“ das innovativste Kommunikationskonzept gesucht.



Daraus entstanden ist die Kampagne „Don’t be silent Berlin“– entwickelt und umgesetzt von Masterstudenten der SRH design akademie berlin. „Jeder einzelne von uns ist mitverantwortlich dafür, wie die digitale Debatte aussieht. Dieses Bewusstsein wollten wir mit verschiedenen Maßnahmen stärken“, sagt Hala Cherradi, M.A. Strategic Design. Eine Guerilla-Aktion, Flyer, Plakate, die Zusammenarbeit mit einer Organisation für Geflüchtete und die Einbindung von Social Media-Kanälen sollten vor allem die Zielgruppe der 18- bis 30-Jährigen sensibilisieren.



Das ist gelungen: Die Berliner Studenten konnten sich gegen 85 Hochschulen aus aller Welt durchsetzen. Gemeinsam mit drei Finalisten-Teams aus Brasilien, Bangladesch und dem Libanon haben sie dem Management von Facebook in Washington D.C. am 30.1. ihr Konzept präsentiert – und überzeugt. Ihr Engagement wurde doppelt gewürdigt: Von Facebook mit 10.000 US-Dollar für den ersten Platz. Und mit Einladungen in die Deutsche Botschaft, das U.S. State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs und das U.S. Department of Homeland Security. „Wir sind sehr glücklich über diesen Erfolg. Unsere Arbeit wird wertgeschätzt und das ist ein toller Ansporn, weiterzumachen. Es gibt noch viel zu tun“, sagt Prof. Katrin Androschin, Studiengangsleiterin M.A. Strategic Design.



Die design akademie berlin, SRH Hochschule für Kommunikation und Design bietet in Berlin Kreuzberg seit 2007 deutsch- und englischsprachige Bachelor- und Masterstudiengänge in den Fachbereichen Kommunikation und Design an. Die Hochschule ist eine von neun SRH Hochschulen mit bundesweit über 13.000 Studenten mit Standorten im In- und Ausland. Gesellschafterin ist die SRH Higher Education GmbH.



Mehr:



https://www.design-akademie-berlin.de/



https://www.facebook.com/DontBeSilentBerlin/



https://www.instagram.com/dontbesilentberlin/

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren