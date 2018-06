Aus Ruland Kliniken werden SRH Gesundheitszentren

Bessere medizinische Versorgung und sichere Arbeitsplätze – mit diesem Ziel hat das Heidelberger Bildungs- und Gesundheitsunternehmen SRH im vergangenen Herbst in die Übernahme der renommierten Ruland Kliniken investiert. Zum 1. Juni ist die Übergangsphase nun erfolgreich abgeschlossen worden. Alle drei Kliniken bleiben erhalten, ebenso die 650 Arbeitsplätze.



Die Häuser treten ab sofort mit neuem Namen auf, als SRH Gesundheitszentrum Waldbronn, SRH Gesundheitszentrum Bad Herrenalb und SRH Gesundheitszentrum Dobel. Gemeinsamer Träger ist die SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald GmbH, ein Tochterunternehmen der SRH Kliniken GmbH.



„Der neue Name verdeutlicht, dass wir über die bisherigen Reha-Angebote hinaus die gesamte Gesundheitsversorgung in der Region Nordschwarzwald weiter verbessern wollen. Dabei nutzen wir Synergien mit unseren Akutkliniken“, sagte der Vorstandsvorsitzende der SRH, Prof. Dr. Christof Hettich.



So arbeiten die Gesundheitszentren bereits eng mit dem SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach zusammen. Patienten erhalten eine lückenlose Versorgungskette und genießen die Vorteile einer engen Verzahnung von ambulanter und stationärer Behandlung mit einer umfassenden Rehabilitation. Das medizinische Profil wird gezielt gestärkt. „Wir haben die neurologische Rehabilitation ausgebaut und etablieren zukunftsweisende Fachrichtungen wie Geriatrie. Damit erweitern wir das Therapieangebot der drei Kliniken in der Breite und in der Tiefe“, erklärte Werner Stalla, Geschäftsführer der SRH Kliniken GmbH.



Die SRH bietet berufliche und medizinische Rehabilitation aus einer Hand. Durch die stärkere Vernetzung dieser Angebote werden die Patienten wirksam bei der Rückkehr ins Berufsleben unterstützt.



Für die Geschäftsführung der SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald hat die SRH einen erfahrenen Experten berufen. Volker Kull kehrt zur SRH zurück, wo er zuvor viele Jahre lang erfolgreich als Geschäftsführer ein Gesundheitszentrum und eine Fachklinik geführt hatte.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren