Gemeinsam erfolgreich

Am Ende rissen sie jubelnd die Arme hoch. Soeben hatten die Rollstuhlbasketballer der „Rolling Chocolate“ aus Heidelberg die „Lahn-Dill Skywheelers“ mit 78:42 besiegt. Besser konnte die Saison am 3. Oktober nicht beginnen. Und die Erfolgsserie geht weiter: Nach drei Spielen steht die Mannschaft jetzt an der Spitze der zweiten Bundesliga.



In dieser Saison präsentiert sich das Team mit neuen Trikots, die auf den Hauptsponsor hinweisen: Drei SRH Bildungsunternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar stärken mit ihrem gemeinsamen Engagement den Behindertensport.



„Gemeinsam aktiv zu sein, etwas zu bewegen, unabhängig von körperlichen Einschränkungen – dafür stehen die „Rolling Chocolate“. Dieses Ziel unterstützen wir gerne. Als Bildungsunternehmen liegt uns daran, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und Inklusion zu leben“, sagt Thomas Windolf, Geschäftsführer der SRH Berufliche Rehabilitation in Heidelberg. Das Unternehmen sponsert die Basketballer zusammen mit dem Beruflichen Trainingszentrum in Wiesloch sowie der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd.



„Für unsere Schüler mit und ohne Behinderung sind Sportangebote ein wichtiger Ausgleich zum Lernalltag. Wer nicht selbst im Verein spielt, feuert die Mannschaften auf der Tribüne an“, sagt Thomas Bohnert, Schulleiter der Stephen-Hawking-Schule. Diese Verbundenheit mit den „Rolling Chocolate“ macht für Vereinsvorstand und Co-Trainer Markus Bucher die Partnerschaft besonders: „Von den Schülern und Teilnehmern der SRH sind einige selbst in unserem Team aktiv, wir sind wie eine zweite Familie.“



Das Team der Rollstuhlbasketballer hat sich personell neu aufgestellt und will in der zweiten Liga die ganz Großen ärgern. „Mit ein bisschen Glück schaffen wir es dauerhaft unter die ersten Drei. Am wichtigsten ist, dass wir als Team zusammenwachsen und Spaß haben“, sagt Bucher. Der Anfang ist gemacht.

SRH Berufliche Rehabilitation GmbH

Die SRH Berufliche Rehabilitation bietet in Heidelberg und 14 weiteren Standorten Maßnahmen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Erwachsene, die aufgrund körperlicher und psychischer Einschränkungen ihren Beruf nicht mehr ausüben können, profitieren von 50 Jahren Erfahrung. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 400 Mitarbeiter. Den Lernalltag unterstützen medizinische, psychologische und sozialpädagogische Angebote. Ziel ist die optimale Vorbereitung der Teilnehmer auf den Arbeitsmarkt. Träger des Unternehmens ist die SRH Holding, eine unabhängige Stiftung mit Sitz in Heidelberg.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren