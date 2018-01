PURE ONECORE™ - die neue Matratze für jeden Körpertyp

Die Schweden lieben es entspannt, am besten rund um die Uhr. Und weil das nur dann funktioniert, wenn man gut geschlafen hat, baut Hilding Sweden Matratzen, die für entspannten Schlaf sorgen.



Vor 80 Jahren hat Hilding Anderson im verträumten Bjärnum die erste Matratze entwickelt. Inzwischen schlafen Millionen von Menschen auf Hilding-Matratzen. Hergestellt werden sie aus besten Materialien und intelligenten Konstruktionen - für jeden Körper- und Wohlfühltyp. Beste Qualität, hochwertige Verarbeitung und Nachhaltigkeit der Produkte sowie die Zufriedenheit der Kunden stehen bei Hilding Sweden an erster Stelle. Aus diesem Grund wurde die neue PURE ONECORE-Matratze so konzipiert, dass man komplett auf lösungsmittelhaltige Klebstoffe verzichten konnte.



Das PURE-Programm wurde für diejenigen entwickelt, die ohne aufwändige Matratzensuche das perfekte Produkt kaufen möchten. Egal, ob man auf dem Bauch, Rücken oder auf der Seite schläft, ob man groß oder klein ist - eine PURE-Matratze ist typisch schwedisch: ausbalanciert und hochwertig in Material sowie Verarbeitung. Im eigenen Schlaflabor werden die Matratzen solange getestet, bis sie den hohen Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit entsprechen.



Die PURE ONECORE-Matratze hat einen mittelfesten Härtegrad (H2 – H3). Sie ist flexibel abgestimmt, so dass alle Schlaftypen (Rücken, Seite, Bauch) bis 140 kg Körpergewicht ein schwereloses Liegegefühl empfinden.



Im Matratzenkern steckt der hochwertige Onecore™-Kaltschaum mit 7-Zonen-Schnitt. Das hat viele Vorteile: Eine optimale Gewichtsverteilung und man schwitzt nicht. Es gibt keine verklebten Schaumstoffschichten, somit entstehen auch keine Klebstoffdämpfe. Der Aufbau bewirkt zudem, dass der Matratzenkern immer gut durchlüftet ist. Der Climawatt®-Doppeltuchbezug hat eine kühlende Sommer- sowie eine wärmende Winterseite und ist bei 60 Grad waschbar. Er ist hautsympathisch, lange haltbar und zertifiziert nach OEKO-TEX-Standard 100. Die Ober- und Unterseite des Bezugs sind getrennt abnehmbar und waschbar.



Die PURE ONECORE-Matratze gibt es in verschiedenen Größen: 200x,80, 200x90, 200x100, 200x140, 200x160, 200x180, 200x200



Preise: ab € 649,-

Hilding Anders ist einer der weltweit führenden Betten- und Matratzenhersteller, der auf dem europäischen, russischen und asiatischen Markt tätig ist. Hilding Anders ist Marktführer in Europa. Das Unternehmen hat ein breites Angebot von insgesamt 26 Marken und verkauft in über 60 Ländern. Hilding Anders verfügt derzeit über 25 Produktionsstätten in 19 Ländern und beschäftigt mehr als 9.000 Mitarbeiter. 2018 launcht das schwedische Traditionsunternehmen unter der Führung von Dr. Max Fischer und Jens Köpke das Startup HILDING SWEDEN. Der Fokus des jungen Unternehmens liegt auf dem Online-Vertrieb von hochwertigen skandinavischen Matratzen unter dem Brand HILDING SWEDEN. Im Unterschied zu anderen Matratzen-Startups kombiniert HILDING SWEDEN eine Herstellerexpertise von mehr als 80 Jahren mit einem dynamischen E-Commerce-Ansatz und bietet seinen Kunden kein One-size-fits-all-Produkt, sondern eine Auswahl an Qualitäts-Matratzen, die jedem Körper- und Liegetyp gerecht werden.

