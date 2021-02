Die WELTMANN Real Estate GmbH setzt ab sofort die Daten von Sprengnetter für die Akquise ein.



„Wie wir Eigentümer kennenlernen? Wir schalten große Kampagnen auf Google und den Sozialen Medien für kostenlose Immobilienbewertungen“, erläutert Partner und Head of Marketing Viktor Fink.Mit dieser Form der digitalen Akquise triff WELTMANN den Nerv der Zeit: Sie generieren durchschnittlich mehr als einen Alleinauftrag täglich in einem Volumen von mehr als einer Million Euro.



Die WELTMANN Real Estate GmbH ist eine junge Fusion von Immobilienmaklern (WELTMANN GmbH) sowie Marketing- und Consulting-Experten (bitseven Marketing & Consulting GmbH). „Am 01. Oktober 2020 haben wir unsere Ressourcen gebündelt“, so Fink weiter. Auf diese Weise kamen Digital-, Marketing und Immobilienexperten zusammen. Das hat sich ausgezahlt: In 120 Tagen wurden drei Standorte in Frankfurt / Main, München sowie Stuttgart erschlossen und alleine im Januar diesen Jahres ein Einkaufsvolumen von 50 Millionen Euro generiert – mit zu der Zeit 16, nunmehr insgesamt 20 Mitarbeitern.



Einer der Vorteile der Kooperation in den Augen Finks: „Als mittelgroßes Maklerunternehmen fahren wir richtig große Geschütze auf, was das Thema IT angeht. Unsere Prozesse nahezu komplett digitalisiert, wir können für die Online-Kampagnen aus einem vier- bis fünfstelligen Bereich schöpfen, je nachdem, was wir testen möchten.“



Basis der Online-Bewertungs-Aktivitäten ist das AVM von Sprengnetter. Viele der großen Immobilienunternehmen und Kreditinstitute Deutschlands, die automatisierte Marktwerte und Mieten nutzen, greifen auf die Sprengnetter Marktwertermittlung, Mieten, Preisindexreihen und Modelle zur Prognose der Preis- und Mietentwicklungen zurück. Und zwar entweder direkt angebunden, als reine high-quality-Daten oder im Rahmen der Produkte zur Leadgenerierung und Kundenbindung.



Weitere Informationen: https://welt-mann.de/

(lifePR) (