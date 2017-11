Spitzenreiter, Spitzenreiter. SPORT.Guru auf dem Vormarsch

Mit einem fulminanten Auftakt ist SPORT.Guru in der vergangenen Woche in die zweite Halbzeit gestartet. Nachdem der offizielle Launch der Daily Fantasy Plattform bereits im März dieses Jahres vonstattenging, überrascht die Webseite nun mit ihrem ersten umfassenden Update. Frei nach dem Motto „Mehr Features. Mehr Spielspaß.“, haben die Macher von SPORT.Guru viele Ideen und Energie vor allem in das neue Design einfließen lassen. Hinzu kommen zahlreiche neue Features, die das Spiel um den großen Pott sowohl in kostenlosen als auch in Paid Contests noch spannender machen. Tatkräftige Unterstützung erhielt das junge Team dabei von Spielern und Fans des aus Amerika bekannten Online-Managerspiels, um langfristig die beste Fantasy Sports Plattform in Europa schaffen zu können. Die wichtigsten Neuerungen hier einmal kurz zusammengefasst:



Bundesliga und Co.

Was wäre Daily Fantasy Sports in Deutschland ohne die geilste Liga in Europa – die Bundesliga! Als erster Anbieter in Deutschland bietet SPORT.Guru alle Spieltage der Bundesliga plus die deutschen Beteiligungen an Turnieren wie Champions & Europa League an. Für ein wenig Abwechslung auf dem Rasen sorgen jeweils andere große europäische Ligen, darunter die Premier League, La Liga, Ligue 1, Eredivisie und Serie A.



Lobby in Neuem Glanz

Ob Sportart, Liga, Einsatz oder Art des Contests bei SPORT.Guru ist alles spielend leicht zu entdecken und in Nullkommanichts hat man seinen Wunsch-Contest gefunden! Selbst die eigene Tipprunde mit Freunden und Kollegen lässt sich binnen zwei Minuten erstellen.



Um dabei immer auf dem Laufenden zu bleiben empfiehlt sich, die Games Lobby immer im Blick zu behalten, dort sind alle wichtigen Infos zu Startzeiten und Featured Contests zu finden.



Flexible Teamaufstellung

Du bist der Manager, Du entscheidest über Formation und Aufstellung! Ob 3-4-3, 4-3-3 oder doch eine defen-sivere Ausrichtung mit einem 5-3-2, (fast) alles ist möglich auf SPORT.Guru. Entscheidend ist jedoch die Anzahl der Spieler pro Position und dein vor-handenes Budget.



Intuitive Menüführung

Schnell und direkt finden was du suchst, die intuitive Menüführung macht es möglich. Du möchtest Änderungen an deinem Profil vornehmen, Guthaben aufbuchen oder Freunde einladen? Über das neugestaltete Menü eine Leichtigkeit.



Solltet ihr nun auch mal Lust bekommen haben gegen Freunde, Kollegen oder andere Fußballenthusiasten mit eurem eigenen Fantasy Team anzutreten, dann schaut einfach auf SPORT.Guru vorbei und überzeugt euch selbst von Daily Fantasy Sports. Der nächste große Gewinn wartet schon.

SPORT Guru ist ein Anbieter für Daily Fantasy Sports und bietet Sportfans und 4. Offiziellen die Chance ihr geballtes Fachwissen (und ihre Emotionen) rund um ihren Lieblingssport Fußball einzubringen, um sich mit anderen Spielern / Managern zu messen. SPORT Guru ist ein strategiegetriebenes Fantasy Fußball Spiel, welches den Spieler auf vielseitige Weise fordert.

