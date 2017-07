Zurich Versicherung ist exklusiver TV-Presenter der World Games 2017 auf SPORT1

Weltweit größtes Multisport-Event des Jahres in Breslau gestartet – mit Zurich Versicherung als Exklusiv-Presenter auf SPORT1: SPORT1 MEDIA hat die Zurich Gruppe Deutschland als exklusiven TV-Presenter der World Games 2017 gewonnen. SPORT1 berichtet als Offizieller Broadcast Partner des Internationalen Verbands für Weltspiele (IWGA) täglich von den World Games 2017, die gestern Abend von IOC-Präsident Thomas Bach bei der feierlichen Zeremonie eröffnet wurden.



Alle 31 Sportarten werden auf Deutschlands führender 360°-Sportplattform live oder in Highlights präsentiert – vom Moderatoren-Duo Nele Schenker und Sascha Bandermann im Zusammenspiel mit insgesamt zehn Kommentatoren. Bis zum finalen Wettkampftag am 30. Juli stehen insgesamt bis zu 90 Livestunden im Free-TV sowie regelmäßig kompakte Highlight-Zusammenfassungen im Tagesverlauf auf dem Programm, die der Zurich Versicherung eine umfassende Präsenz während der diesjährigen „Weltspiele“ in den männeraffinen Sportangeboten von SPORT1 sichern.



Neben der Liveberichterstattung im Free-TV werden die World Games zudem täglich live auf SPORT1+ und im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de mit englischem Kommentar übertragen. SPORT1 wird die World Games 2017 zudem vollumfänglich auf seinen digitalen Kanälen begleiten – unter anderem im World Games-Channel auf SPORT1.de mit täglichem Liveticker, in den SPORT1-Apps und über die Social-Media-Kanäle von SPORT1. Ausgewählte Sportarten werden dabei zusätzlich via Facebook Live abgebildet.



Über die Zurich Versicherung



Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2016) von über 6 Milliarden EUR, Kapitalanlagen von 47 Milliarden EUR und rund 4.900 Mitarbeitern zählt die Zurich Versicherung zu den führenden Versicherungen im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Sie bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen, Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster Stelle.

Sport1 GmbH

Die Sport1 Media GmbH mit Sitz in Ismaning bei München ist ein Unternehmen der Constantin Medien-Gruppe. SPORT1 MEDIA ist der Multiplattform-Vermarkter für die vielfältigen Angebote von Deutschlands führender 360°-Sportplattform SPORT1 - mit dem Free-TV-Sender SPORT1 und den Pay-TV-Sendern SPORT1+ und SPORT1 US, dem Online- und Mobile-Bereich mit SPORT1.de, den mobilen SPORT1 Applikationen, den Social Media-Kanälen sowie dem digitalen Sportradio SPORT1.fm. Diese reichweitenstarken Kanäle ermöglichen einzigartige Inszenierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Marken: Werbekunden profitieren von der hochemotionalen Aktivierung der Männer-Zielgruppe im Premium-Umfeld Sport durch das große Live-Angebot mit 1.500 Std. jährlich allein im Free-TV und einer Eigenproduktionsquote von 80 Prozent. Auf Basis dieser Alleinstellungsmerkmale entwickelt SPORT1 MEDIA innovative 360°-Kommunikationslösungen aus einer Hand - individuell zugeschnitten, kreativ vernetzt und überzeugend in Szene gesetzt.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren