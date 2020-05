Pressemitteilung BoxID: 799347 (Sport1 GmbH)

Zum Re-Start am Wochenende: Automobilclub von Deutschland e.V. entscheidet sich für die Bundesliga auf SPORT1

Ab sofort ist der Automobilclub von Deutschland e. V. Presenter der reichweitenstarken Sendungen "Bundesliga Pur" und "Bundesliga Pur - Lunchtime"

Wenn am Wochenende die Fußball-Bundesliga wieder startet, sind SPORT1 und der neue Partner Automobilclub von Deutschland e.V. (AvD) mittendrin. Das mehrfach ausgezeichnete Unternehmen präsentiert die Highlight-Berichterstattung in „Bundesliga Pur“ und „Bundesliga Pur – Lunchtime“ auf SPORT1.



Benedikt Preussner, Leiter Marketing des Automobilclub von Deutschland: „‚Bundesliga Pur‘ passt perfekt zu uns, denn hier gibt es das Wesentliche – kompetent, auf den Punkt und ohne viel Schnickschnack. Genauso ist der AvD.“



Matthias Reichert, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Mit ‚Bundesliga Pur‘ und ‚Bundesliga Pur – Lunchtime‘ bieten wir dem AvD eine reichweitenstarke Plattform, die für eine noch höhere Markenbekanntheit sorgt. Auf diese Weise bleiben Auftritt und Werbebotschaft des traditionsreichsten Automobilclubs in Deutschland nachhaltig im Gedächtnis.“



„Bundesliga Pur“ und „Bundesliga Pur – Lunchtime“ zeigen die Highlights der Samstagspiele



Wie finden die Klubs nach der wochenlangen Pause zurück in den Bundesliga-Rhythmus und wie kommen sie bei den „Geisterspielen“ mit den Bedingungen in den leeren Arenen klar? Die Highlights der Bundesligaspiele von Samstag gibt es am kommenden Sonntag ab 09:30 Uhr auf SPORT1 in „Bundesliga Pur“. Um 13:30 Uhr folgt dann „Bundesliga Pur – Lunchtime“ ebenfalls mit allen Zusammenfassungen, spektakulären Szenen und Toren. Ruth Hofmann moderiert „Bundesliga Pur – Lunchtime“ und begrüßt als Experten den früheren Bundesligatrainer Peter Neururer. Auf dem Programm stehen neben dem Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 die Partien RB Leipzig – SC Freiburg, 1899 Hoffenheim – Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn, FC Augsburg – VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (