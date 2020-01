Pressemitteilung BoxID: 781035 (Sport1 GmbH)

Neuer Name steht für Kerngeschäft: Bisherige Constantin Medien AG firmiert ab sofort unter Sport1 Medien AG



Firmenname vereint Kompetenzen in den Bereichen Sport, Medien, Produktion, Digital, Vermarktung und Event

Aktualisierter Unternehmensgegenstand berücksichtigt zunehmenden Digitalisierungsgrad des Unternehmens

SPORT1 MEDIEN Gruppe deckt mit ihren Tochterunternehmen die gesamte Wertschöpfungskette im Sportbereich ab

Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG: „Der neue Name drückt aus, dass unsere Leidenschaft für den Sport im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht.“





Neuer Auftritt für Konzernholding: Das Sportmedienunternehmen Constantin Medien AG hat seinen Firmennamen in Sport1 Medien AG geändert. Die auf der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juli 2019 beschlossene Satzungsänderung wurde heute in das Handelsregister eingetragen (Amtsgericht München, HRB 148 760) und ist damit wirksam geworden. Mit der Umfirmierung einher geht auch die ebenfalls von der ordentlichen Hauptversammlung im Juli vergangenen Jahres beschlossene Änderung des Unternehmensgegenstands, der von nun an noch stärker auf die Aktivitäten der Gesellschaft im digitalen Bereich ausgerichtet ist. Den Vorstand der Sport1 Medien AG bilden weiterhin Olaf Schröder als Vorstandsvorsitzender und Dr. Matthias Kirschenhofer als Vorstand Recht und Finanzen.



SPORT1 MEDIEN Gruppe deckt komplette Wertschöpfungskette im Sport ab



Die Sport1 Medien AG deckt mit ihren Tochterunternehmen Sport1 GmbH, Magic Sports Media GmbH, Match IQ GmbH, PLAZAMEDIA GmbH und LEITMOTIF Creators GmbH die gesamte Wertschöpfungskette im Sportbereich ab:



SPORT1 ist mit seinen TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Kanälen die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum. Im Dezember 2019 wurde auch der Vermarktungsbereich, der zuvor in der Sport1 Media GmbH aufgehängt war, unter dem Dach der Sport1 GmbH eingegliedert, um mit dieser Aufstellung das Zusammenspiel zwischen Produkt und Vermarktung noch weiter zu optimieren.



Über die Aktivitäten von SPORT1 hinaus umfasst das Unternehmensportfolio der Sport1 Medien AG die MAGIC SPORTS MEDIA als Vermarktungsunternehmen in den Bereichen Wetten, Poker, Casino und Lotto, die Match IQ als die Sport-Event- und -Beratungs-Agentur für Verbände, Ligen und Klubs bei der Internationalisierung, Spieltags-Abwicklung sowie der Organisation von Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen, PLAZAMEDIA als führenden Content-Solution-Provider im Sport- und Entertainment-Bereich für sämtliche Medienkanäle und LEITMOTIF als Consulting-Unit und Anbieter von integrierten Kommunikationslösungen für Unternehmen und Marken. Diese Gesellschaften sind im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit weiterhin auch auf das Drittkundengeschäft ausgerichtet.



Seit der Neugründung der MAGIC SPORTS MEDIA im März 2018 und dem Erwerb der Mehrheit an Match IQ im August 2018 kann die SPORT1 MEDIEN Gruppe Leistungen entlang der kompletten Wertschöpfungskette im Sportbusiness anbieten – von der Event-Organisation und -Produktion vor Ort über die Medialisierung mit Live-, Highlight- und News-Berichterstattung im TV und Digital bis zur Vermarktung on-ground und crossmedial. Diese Marktpositionierung bietet im deutschsprachigen Raum einzigartige Möglichkeiten für Kunden und Partner, darunter werbetreibende Unternehmen und Agenturen, Medienhäuser, Plattformanbieter, Sportverbände, -ligen und Klubs.



„Die Umfirmierung ist der nächste logische Schritt unserer Zukunfts- und Wachstumsstrategie“, erläutert Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. „Wir erzählen emotionale Geschichten mit unserem anerkannten sportjournalistischen Knowhow und unseren Kompetenzen in den Bereichen Medien, Produktion, Digital, Vermarktung und Event. SPORT1 ist als Sportmedienmarke mit einer hohen Bekanntheit auch im Endkonsumentenmarkt fest etabliert und trägt Pioniergeist und Innovationskraft in der DNA. Diesen starken Markenkern wollen wir auch auf Konzernebene mit dem neuen Namen Sport1 Medien AG ausdrücken.“



Weitere Informationen zur SPORT1 MEDIEN Gruppe sind auf der neu gestalteten Website unter www.sport1-medien.de verfügbar.

