.





Betano und Unibet sind als Kunden von MAGIC SPORTS MEDIA mit an Bord

LEDVANCE wirbt weiterhin auf SPORT1

Partnerschaft von SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 geht ins zwölfte Jahr

Ursapharm verlängert Kooperation





Werbekunden erreichen auf SPORT1 zum Bundesliga-Start ihre Zielgruppe: Die Sportwettenanbieter Betano und Unibet sind als Kunden von MAGIC SPORTS MEDIA aufmerksamkeitsstark präsent. Langjährige Partner wie SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und Ursapharm haben sich ebenso wie LEDVANCE entschieden, die vielfältigen SPORT1 Umfelder für ihre Markenbotschaften zu nutzen.



Als Kunden von MAGIC SPORTS MEDIA sind Betano und Unibet mit an Bord: Mit seinem Engagement zur Fußball-Bundesliga nutzt Betano umfassend die Möglichkeit, sich medial zu inszenieren und einer sportaffinen Zielgruppe noch bekannter zu machen. Betano ist seit drei Jahren aktiv im deutschen Markt und wurde bereits mit dem „EGR Mobile Operator of the Year“ – den Oscars den iGaming-Sektors – ausgezeichnet. Im TV ist die internationale iGaming-Marke breit vertreten und präsentiert die Sendungen „Bundesliga Pur“ und „Bundesliga Pur – Lunchtime“.



Unibet legt seinen Werbefokus auf Fußball und Live-Sport-Events und präsentiert auch dieses Jahr wieder die 2. Bundesliga vollumfassend auf SPORT1 mit „Hattrick Pur“ am Sonntagmorgen und „SKY Sport News – Highlights der 2. Liga“ am Freitag- und Sonntagabend. Neben klassischen Spots, unter anderem auch im österreichischen Werbefenster, legt der offizielle Wettpartner von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig einen starken Fokus mit Sonderwerbeformen auf die Bundesliga mit „Bundesliga Pur“. Mit Start der UEFA Champions League wird auch die europäische Königsklasse in den Fokus von Unibet gerückt und mit dem Co-Presenting des „Fantalk“ gestärkt. Mit der neuen Rubrik „Formcheck der Champions“ ist eine eigens für den internationalen Wettanbieter kreierte Rubrik ins Leben gerufen worden, die den „CHECK24 Doppelpass“ mit dem „Fantalk“ nun auch inhaltlich verbindet und so den Bogen von der Bundesliga zur Champions League spannt. Ein weiteres Highlight die Eishockey WM 2021 wird vom skandinavisch beheimateten Wettanbieter wieder dieses Jahr präsentiert und umfassend mit Sonderwerbeformen gestärkt.



Martin Beranek, General Manager DACH Kindred Group/Unibet: „Als zielgruppenspezifischer Sender spielt SPORT1 für uns eine zentrale Rolle in unserer TV-Strategie und wir freuen uns, die Partnerschaft mit reichenweitenstarken Umfeldern mit unserer Marke Unibet zu verlängern. Gemäß nach unserem Grundsatz ‚By players, for players‘ war es uns auch wichtig, zusammen mit SPORT1 neue Umfelder und Rubriken wie den ‚Fantalk‘ und ‚Formcheck der Champions‘ zu finden, die unsere Werte zusätzlich in den Fokus stellen und darüber hinaus den Fans einen Mehrwert für die Sportwette bieten.“



Christian Madlindl, Geschäftsleiter der Magic Sports Media GmbH: „Betano und Unibet haben sich seit ihrem erfolgreichen Start in Deutschland fest etabliert. Die reichweitenstarken und zielgruppenaffinen Umfelder auf SPORT1 bieten unseren beiden aufstrebenden Partnern eine hervorragende Bühne zur Inszenierung ihrer Angebote, um ihre Marktpräsenz noch weiter auszubauen.“



SPORT1 Business setzt LEDVANCE, SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und Ursapharm im Fußballumfeld in Szene



LEDVANCE hat sich bereits zur Rückrunde der vergangenen Saison für SPORT1 entschieden, um seine Markenbekanntheit zu steigern. LEDVANCE ist aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM hervorgegangen und einer der weltweit führenden Anbieter in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endverbraucher. Um diese Positionierung bei Experten und Konsumenten nachhaltig zu verankern, wirbt LEDVANCE im TV und über die Social-Media-Kanäle von SPORT1. Das Unternehmen hat dafür sowohl die TV-Rubrik „Spot on! Die Szene der Woche“ beim „CHECK24 Doppelpass“ als auch die Verlängerung auf den Instagram- und Facebook-Kanälen von SPORT1 gewählt. Zusätzlich bucht LEDVANCE im TV Cornersplitscreens.



Auch die langjährige Partnerschaft mit SCHÖNER WOHNEN Polarweiss wird fortgeführt – sie geht in der neuen Saison bereits in das zwölfte Jahr. Das Unternehmen möchte mit seiner Präsenz auf SPORT1 mit dem Torwart-Award „Die Weisse Weste“ der Bundesliga und 2. Bundesliga seine Markenbekanntheit weiter steigern und ein positives Image beim Verbraucher erzielen.



Mit einer monatlichen Rubrik im „CHECK24 Doppelpass“ und einer wöchentlichen Rubrik in den „SPORT1 News“ wird der gemeinschaftliche Torwart-Award „Die Weisse Weste“ der ersten und zweiten Liga im TV eingebunden. Auch digital ist das Ranking auf SPORT1.de mit einem Advertorial-Paket und einem Teaser präsent. Beim mittlerweile fest etablierten Award gewinnt am Ende der Saison der Torhüter mit den meisten Zu-Null-Spielen den weißen Handschuh. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird SCHÖNER WOHNEN Polarweiss auch in der Saison 2020/21 im Rahmen des Torwart-Awards für jedes Zu-Null-Spiel 50,- Euro in das Phrasenschwein des „CHECK24 Doppelpass“ spenden. Der Betrag wird von SCHÖNER WOHNEN Polarweiss und SPORT1 am Ende der Saison an verschiedene soziale Projekte gespendet, zuletzt an die Neven Subotic Stiftung.



Ursapharm war in der vergangenen Saison erstmals bei Deutschlands Fußballtalk Nummer 1, dem „CHECK24 Doppelpass“, dabei. Das Ergebnis überzeugte, und aus diesem Grund verlängert Ursapharm die Partnerschaft: Die Nummer 1 der Augentropfen in Deutschland schließt erneut im Bundesliga-Umfeld eine Kooperation mit der Nummer 1 im Fußballtalk ab. URSAPHARM wirbt in der Titelrubrik mit „So schaut´s aus! Präsentiert von HYLO-CARE® – Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen“ und freut sich darauf, dass ihre Produktpalette von HYLO-CARE® einem breitem Publikum so noch bekannter wird.



Matthias Reichert, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Unsere 360°-Plattform bietet für unsere langjährigen Werbepartner umfassende Inszenierungsmöglichkeiten. Sie wissen: SPORT1 garantiert eine äußerst nachhaltige Wahrnehmung in ihrer jeweiligen Zielgruppe. Wir freuen uns über das geschenkte Vertrauen unserer bestehenden Partner.“



Über MAGIC SPORTS MEDIA



Die Magic Sports Media GmbH mit Sitz in Ismaning bei München ist ein Unternehmen der SPORT1 MEDIEN Gruppe. In der 2018 gegründeten MAGIC SPORTS MEDIA sind die Vermarktungsangebote und umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Wetten, Poker, Casino und Lotto gebündelt. MAGIC SPORTS MEDIA bietet den Unternehmen der Gaming- und Gambling-Branche, Medienunternehmen sowie Sportverbänden, -ligen und -klubs ein umfassendes Dienstleistungsangebot in den Bereichen Ad Sales, Beratung sowie Regulierung und Policy.



Über SPORT1 Business



Der Bereich SPORT1 Business, der seit Dezember 2019 in der Sport1 GmbH integriert ist, vermarktet die vielfältigen Angebote von Deutschlands führender 360°-Sportplattform SPORT1. Zuvor war das Vermarktungs-Team in der früheren Sport1 Media GmbH eingegliedert. Das Angebotsportfolio umfasst den Free-TV-Sender SPORT1 und die Pay-TV-Sender SPORT1+ und eSPORTS1 sowie den Online-, Mobile- und Audio-Bereich mit SPORT1.de, den SPORT1 Apps, den Social-Media-Kanälen und einem umfangreichen Podcast-Angebot. Diese reichweitenstarken Kanäle ermöglichen einzigartige Inszenierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Marken: Werbekunden profitieren von der hochemotionalen Aktivierung der Männer-Zielgruppe im Premium-Umfeld Sport durch das große Live-Angebot mit rund 1.500 Stunden jährlich allein im Free-TV und einer Eigenproduktionsquote von 80 Prozent. Auf Basis dieser Alleinstellungsmerkmale entwickelt SPORT1 Business innovative 360°-Kommunikationslösungen aus einer Hand – individuell zugeschnitten, kreativ vernetzt und überzeugend in Szene gesetzt.

(lifePR) (