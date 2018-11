Goldbach Austria neuer Vermarkter von SPORT1 in Österreich

29.11.18



Zusammenarbeit ab Januar 2019

Start mit Vermarktung des Free-TV-Angebotes von SPORT1, Erweiterung auf digitale Plattformen geplant





Ab Januar 2019 vermarktet Goldbach Austria die Werbeflächen des österreichischen Free-TV-Angebots von SPORT1. Die Kooperation wurde für einen Zeitraum von vier Jahren vereinbart, mittelfristig sollen zudem auch die Werbeflächen der digitalen SPORT1 Plattformen in Österreich von Goldbach Austria vermarktet werden.



SPORT1 ist die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum



Christian Gruber, Geschäftsführer der Sport1 Media GmbH: „Mit Goldbach Austria haben wir für das Free-TV-Angebot von SPORT1 in Österreich den perfekten Vermarktungspartner gewonnen. Goldbach verfügt in diesem Markt über eine herausragende Positionierung und Expertise. Von der Kooperation erwarten wir uns eine weitere Stärkung unseres Vermarktungsgeschäftes in Österreich.“



Josef Almer, Managing Director Goldbach Austria: „Wir freuen uns, dass SPORT1 uns die Vermarktung des einzigen echten Free-TV-Sportsenders in Österreich anvertraut. SPORT1 ergänzt mit seinen umfassenden Premium-Sportflächen und einem großem Liveanteil ideal unser bereits bestehendes Vermarktungsportfolio. Damit können Werbekunden in Österreich ihre Kampagnen authentisch in emotionalen Umfeldern inszenieren und eine sportaffine und überwiegend männliche Zielgruppe perfekt ansprechen.“



Über SPORT1



MITTENDRIN mit SPORT1: Die führende 360°-Sportplattform im deutschsprachigen Raum steht für hochwertigen Live-Sport, ausgewiesene Sportkompetenz sowie eine fundierte und unterhaltsame Berichterstattung. Unter der Multimedia-Dachmarke SPORT1 vereint die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Constantin Medien AG, sämtliche TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-Aktivitäten: Zum Portfolio des Sportmedien-Unternehmens mit Sitz in Ismaning bei München gehören im Fernsehbereich der Free-TV-Sender SPORT1 sowie die Pay-TV-Sender SPORT1+ und SPORT1 US, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf verschiedenen Plattformen angeboten werden. Darüber hinaus bietet SPORT1.de, eine der führenden Online-Sportplattformen in Deutschland, aktuelle multimediale Inhalte sowie umfangreiche Livestream- und Video-Angebote. Zudem ist SPORT1 unter anderem auch mit einem eigenen SPORT1-YouTube-Channel sowie Gaming- und eSports-Angeboten aktiv. Im Bereich Mobile zählen die SPORT1 Apps zu den erfolgreichsten deutschen Sport-Apps.



Über GOLDBACH AUSTRIA GMBH



Goldbach Austria umfasst mit Goldbach Audience Austria und Goldbach Media Austria zwei eng zusammenarbeitende Gesellschaften in der Vermarktung von Screen Medien. Über die operativen Gesellschaften vermarkt Goldbach Zielgruppen in den Bereichen Online, Video und Mobile und verknüpft Nutzungsdaten und Werbeumfelder zu innovativen Produkten und bestmöglichen Kampagnen-Lösungen. Im TV Bereich vermarktet das Unternehmen die Sender Comedy Central Austria, DMAX Austria, Nickelodeon Austria, N24 Doku Austria und neu ab 1. Jänner 2019 SPORT1. Im Segment Smart TV ist man mit den Produkten Brandworld und TV Plus in Österreich präsent. Darüber hinaus vermittelt Goldbach das größte österreichische Digital out of Home-Werbenetzwerk mit mehr als 9.000 Screens und 40 Werbepartnern.



Im Vordergrund stehen Beratungs- und Abwicklungskompetenz in allen vermarkteten Mediengattungen mit klarem Fokus auf intelligente Multi-Screen-Vernetzung und effiziente, hochwertige Zielgruppenansprache. Die Markenbotschaft von Werbetreibenden wird über jeden Screen und im richtigen Moment der richtigen Person ausgespielt. Werbepartner profitieren von der unkomplizierten Abwicklung über eine Ansprechperson.

