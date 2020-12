ELTEN, LEDVANCE, bwin, Maschinensucher und McDart setzen mit unterschiedlichen innovativen Integrationen auf Werbewirkung der Darts-WM

Der Höhepunkt des Darts-Jahres: Hohe Nachfrage für Engagement im Premium-Werbeumfeld

SPORT1 Business und MAGIC SPORTS MEDIA bieten für Werbekunden individuelle 360°-Lösungen im Premium-Umfeld Darts





Die Darts-WM auf SPORT1 – diese Erfolgsgeschichte geht auch in diesen herausfordernden Zeiten weiter: Für die von heute an bis 3. Januar stattfindende Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) im Londoner Alexandra Palace haben die Sport1 GmbH und die Magic Sports Media GmbH in der Vermarktung in diesem Jahr unter anderem ELTEN, LEDVANCE, bwin, Maschinensucher und McDart als Werbepartner gewonnen. Das Pfeile-Spektakel zwischen Mitte Dezember und Anfang Januar ist seit Jahren als internationales Event-Highlight im Sportkalender fest etabliert. Darts verfügt über eine große, weiter wachsende Fangemeinde und ist auch im Werbemarkt als attraktives Umfeld positioniert.



Werbepartner profitieren von der Strahlkraft der Darts-WM auf SPORT1



ELTEN ist nach seinem erfolgreichen Engagement im vergangenen Jahr erneut Co-Sponsor der WM-Übertragungen auf SPORT1.



Daniel Blümel, Projektmanager Sponsoring und Events bei ELTEN: „Die Darts-WM wird auch in diesem Jahr durch ELTEN als Presenter begleitet, da dieses ‚bunte‘ Event zu dieser besonderen Jahreszeit einfach zu uns passt und der rote Faden in der Kommunikation von letztem Jahr damit aufgegriffen werden soll. Wir freuen uns auf spannende Duelle und starke Reichweiten für unsere Marke!“



Mit LEDVANCE geht auf SPORT1 ein weiterer starker Kooperationspartner an den Start: LEDVANCE, eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung, ist seit Januar 2020 bereits als Partner im „Doppelpass“ auf SPORT1 an Bord. Mit dem Engagement bei der Darts-WM verfolgt LEDVANCE das Ziel, die Markenbekanntheit in der B2C-Zielgruppe weiter zu steigern. Im Fokus der Kommunikation stehen dabei die innovativen SMART+ Lösungen von LEDVANCE, mit denen sich Beleuchtung ganz einfach über die bekannten Smart Speaker oder die LEDVANCE-App steuern lässt.



Erol Kirilmaz, CSMO von LEDVANCE: „Der Darts-Hype in Deutschland geht weiter! Als Partner von SPORT1 freuen wir uns, dieses Live-Event zu unterstützen und in diesem spannenden Umfeld die Bekanntheit unserer Marke LEDVANCE für Smart-Home-Produkte weiter ausbauen zu können.“



Auch der langjährige Werbepartner bwin hat sich wieder für eine crossmediale Präsenz im WM-Umfeld entschieden. Im TV ist der führende Sportwettenanbieter mit Quoten-Werbeschals vertreten, auf den digitalen Kanälen und auf dem YouTube-Channel von SPORT1 mit Sponsorings bei Livestreams und Videos.



Maschinensucher.de und Truckscout24.de präsentieren sich jeweils prominent am Anfang oder Ende der Werbeblöcke mit ihren Spots. Mit seiner Kooperation will das Unternehmen – wie bereits bei den Darts-Weltmeisterschaften 2019 und 2020 – die Markenbekanntheit seiner beiden Angebote, die zur Machineseeker Group GmbH gehören, weiter steigern.



McDart bewirbt bei der diesjährigen Darts-WM mit Splitscreen-Werbung wieder seinen Online-Shop. Dieser bietet ein umfangreiches Sortiment für Darts-Fans, darunter Boards, Pfeile, Trikots und vieles mehr.



Reichweiten von über zwei Mio. Zuschauern und Zielgruppen-Marktanteile von über 10 Prozent



2004 hatte SPORT1 (damals DSF) die Weltmeisterschaft erstmals im deutschen Fernsehen übertragen. Inzwischen sorgt die WM regelmäßig für Millionen-Reichweiten und zweistellige Marktanteile in den Männer-Zielgruppen: Den Finalsieg von Peter Wright bei der vergangenen World Darts Championship verfolgten im Free-TV beispielsweise über 2,2 Mio. Zuschauer (Z3+) in der Spitze. Der Marktanteil bei den 14- bis 29-jährigen Männern lag bei 14,4 Prozent. Auch auf den digitalen Plattformen stellte SPORT1 mit der Berichterstattung über die #DartsWM neue Rekorde auf: Mit vier Millionen Abrufen erreichte Deutschlands führende 360°-Sportplattform auf YouTube so viele Darts-Fans wie nie zuvor, alleine der Livestream des Finales erzielte 560.000 Video Views. Auch auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie den Social-Media-Kanälen verzeichnete SPORT1 neue Bestwerte.



Matthias Reichert, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: „Wir haben Darts seit 2004 kontinuierlich aufgebaut. Inzwischen ist die WM als Höhepunkt des Darts-Jahres bei Fans und Werbekunden gesetzt: Als Must-See-Event, das im TV sowie auf unseren Digital- und Social-Media-Plattformen für Reichweiten-Rekorde sorgt – und bei dem die Markenbotschaften unserer Partner treffsicher bei der Zielgruppe ankommen. Das hat auch in den vergangenen Monaten für eine hohe Nachfrage nach individuellen, nachhaltigen Integrationen gesorgt und wir haben zahlreiche Unternehmen dafür begeistert, mit ihren Marken in diesem emotionalen Premium-Umfeld zu werben.“



Neuer Livestunden-Rekord: So überträgt SPORT1 die Darts-WM 2021 auf seinen Plattformen



SPORT1 präsentiert den Zuschauern über 130 Livestunden von der Darts-WM 2021 – so viele wie noch nie zuvor. Über die Rekord-Berichterstattung im Free-TV hinaus zeigt SPORT1 alle WM-Sessions zusätzlich im kostenlosen Livestream auf YouTube und Facebook sowie ausgewählte WM-Sessions auf SPORT1.de. Darüber hinaus werden die Fans über die Online-, Mobile- und Social-Media-Angebote von SPORT1 mit Videos, News, Interviews, Kolumnen, Diashows, Ergebnissen und vielem mehr versorgt. Alles zum Pfeile-Spektakel für unterwegs bieten der Darts-Kanal auf SPORT1.de und die SPORT1 App.

