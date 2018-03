Sponsor sucht Sportler: Hinter diesem ungewöhnlichen Aufruf steht nun schon zum zweiten Mal eine Sponsoring-Aktion von SPORT LAVIT. Athleten jeder Sportart und jedes Leistungsniveaus können sich bewerben. Ihnen winkt ein einjähriges Sponsoring durch SPORT LAVIT und damit eine optimale Unterstützung vor, während und nach dem Sport. Freizeitsportler oder Profis, Einzelkämpfer oder Teams – alle können sich ab sofort auf www.sponsor-sucht-sportler.de anmelden. Ein Online-Voting mit anschließendem Jury-Entscheid kürt die Gewinner.



SPORT LAVIT will ambitionierte Sportler unterstützen. Sie müssen nur auf www.sponsor-sucht-sportler.de in einer der beiden Kategorien Einzelsport und Team ein Profil anlegen. Ab dem 1. April 2018 startet das öffentliche Voting und die Sportler können auf Stimmenfang gehen! Dann zeigt sich, wer mit seinem Profil die meisten Fans, Freunde und Bekannte auf seine Seite ziehen kann.



Jene 10 Teams und Einzelsportler, die auf der Webseite im Aktionszeitraum die meisten Stimmen sammeln, kommen in die Endrunde und stellen sich dem Juryentscheid. Die Gewinner der zwei Kategorien erhalten hochwertige Sponsoring-Pakete in Form von SPORT LAVIT Produkten und weiterem Sportequipment. Zudem werden die Gewinner zu einem professionellen Fotoshooting eingeladen und haben darüber hinaus die Chance, Teil der kommenden Werbekampagnen von SPORT LAVIT zu werden. Insgesamt werden Produkte und Preise im Wert von über 50.000 € vergeben. Mitmachen lohnt sich!











SPORT LAVIT garantiert Qualität - Made in Germany



Die Marke SPORT LAVIT steht für optimale Versorgung vor, während und nach dem Sport. Das Produktsortiment umfasst unter anderem kühlende Duschgele, vitalisierende Salben und wärmende Sport-Öle. Die Produkte zum Duschen, Einreiben oder für die Erste Hilfe bei Sportverletzungen sind im Sportfachhandel erhältlich und entsprechen höchsten qualitativen Standards. SPORT LAVIT gehört zum Unternehmen Schweizer-Effax GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Nordwalde mit eigener Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung. Die Schweizer-Effax GmbH steht für innovative Produktentwicklung und einen maximalen Qualitätsanspruch für alle Produktbereiche. So werden ausschließlich Rohstoffe von höchstem Reinheitsgrad eingesetzt, und die Rezepturen unterliegen den Produktionsrichtlinien aus der Humanmedizin. Darüber hinaus produziert das Unternehmen nach dem GMP-Standard (Good Manufacturing Practice, "Gute Herstellungspraktik"). Dabei handelt es sich um die höchsten international anerkannten Richtlinien zur Qualitätssicherung der Produktionsabläufe und -umgebung im Bereich der Pharmazie. Zudem legt das Unternehmen großen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit.



