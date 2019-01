Vincenzo Grifo per Leihe zum SC

07.01.19

Der Sport-Club leiht Vincenzo Grifo aus. Der 25-jährige Offensivspieler kommt bis zum Saisonende von der TSG Hoffenheim.



Grifo trug bereits von 2015 bis 2017 in 64 Spielen das SC-Trikot, dabei gelangen ihm 23 Tore und 27 Vorlagen. Für Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim bestritt er in der Folge 28 Partien in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Im November 2018 feierte Grifo sein Debut in der italienischen Nationalmannschaft.



„Wir freuen uns, dass Vincenzo Grifo sich trotz zahlreicher Möglichkeiten klar für den Schritt zu uns entschieden hat,“ sagt SC-Vorstand Jochen Saier. „Wir kennen seine Qualitäten, er kennt unser Umfeld - daher wird er keine lange Anlaufphase benötigen. Wir sind überzeugt, dass Vince unser Offensivspiel bereichern wird.“



Vincenzo Grifo selbst sagt: „Für mich geht es darum, auf dem Platz zu stehen und es war mein Wunsch, wieder nach Freiburg zu kommen. Ich freue mich sehr auf die Jungs, das Stadion und die Fans und möchte mithelfen, dass der Sport-Club eine erfolgreiche Saison spielt.“



Vincenzo Grifo erhält die Rückennummer 32.

