Schwarzwald-Stadionfest mit Jubiläumsspiel

Der Sport-Club feiert "25 Jahre Aufstieg in die Bundesliga" und alle Fans feiern am 04. August mit. Der SC und die Schwarzwald Tourismus GmbH laden am Samstag zum großen Schwarzwald-Stadionfest für die ganze Familie. Um 15:15 Uhr findet im Schwarzwald-Stadion die Vorstellung des aktuellen Bundesliga-Kaders statt. Ab 16 Uhr gehört das Feld den Altstars des SC Freiburg und des FC Bayern München beim Jubiläumsspiel der Traditionsmannschaften beider Vereine mit Akteuren wie Rodolfo Cardoso, Levan Kobiashvili, Giovane Elber oder Paulo Sergio.



„Mitmachen ausdrücklich erwünscht!“ heißt es beim Schwarzwald-Stadionfest ab 11 Uhr. Mehr als 50 Partner präsentieren sich rund um die Tribünen und das Angebot ist groß: Bubble-Soccer, Elektro Go-Kart, Füchsle-Training, Fußball-Golf, Riesenkran-Fahrten, Leseecke, Fußball-Zorbing, Rodeo, Schatzsuche, Fußball-Parcours, Mannschaftsbus, Speed-Radar, Fahnen malen, SC-Tattoos, Fußball-Darts, Spielmobil und vieles mehr. Von 13 bis 15 Uhr mischt sich die aktuelle Bundesligamannschaft unters Publikum und die Spieler haben ihre druckfrischen neuen Autogrammkarten dabei. Der Eintritt zum Schwarzwald-Stadionfest rund um die Tribünen ist frei.



Ab 14:30 Uhr öffnen die Tribünenbereiche des Stadions. Um 15:15 Uhr findet im Stadion die offizielle Vorstellung des Bundesliga-Kaders 2018/2019 und die Verleihung des FAIR ways Publikumspreises statt. Um 16 Uhr ist Anpfiff für das Jubiläumsspiel der Traditionsmannschaften des SC Freiburg und des FC Bayern München. 25 Jahre nach der Freiburger Bundesligapremiere im Münchner Olympiastadion werden die Trainer Volker Finke und Achim Sarstedt folgende Spieler auf das Feld schicken:



Martin Braun, Rodolfo Cardoso, Ralf Kohl, Martin Käfer, Stefan Müller, Altin Rraklli, Thomas Seeliger, Christian Simon, Thomas Vogel, Florian Bruns, Thomas Ehreiser, Ali Günes, Nils Hansen, Alexander Iashvili, Levan Kobiashvili, Michael Pfahler, Timo Reus, Sammy Sané, Charly Schulz, Thomas Schweizer.



Bei den Bayern coacht Egon Coordes folgende Mannschaft (Stand Mittwoch): Michael Sternkopf, Markus Schupp, Marcel Witeczek, Roland Grahammer, Michael Zimmermann, Andreas Ottl, Hans Pflügler, Paulo Sergio, Giovane Elber, Harald Cerny, Tobias Schweinsteiger, Maurizio Gaudino, Harald Dax. Gastspieler: Michael Dämgen und Volker Hügel.



Mehr als 8000 Karten wurden für das Jubiläumsspiel bereits verkauft. Für das Programm im Stadion kosten Karten im Vorverkauf und an der Tageskasse fünf Euro auf allen Plätzen. Der Erlös kommt der Achim-Stocker-Stiftung zugute.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren