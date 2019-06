Pressemitteilung BoxID: 756729 (Sport-Club Freiburg e.V)

SC Freiburg verpflichtet Wooyeong Jeong

Der Sport-Club hat den Südkoreaner Wooyeong Jeong verpflichtet. Der 19-Jährige kommt vom FC Bayern nach Freiburg.



Jeong wechselte im Januar 2018 aus Südkorea nach Deutschland und schloss sich zunächst dem U19-Team des deutschen Rekordmeisters an. In der Spielzeit 2018/19 war er dann für die zweite Mannschaft des FC Bayern aktiv, mit der er die Regionalligameisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga feierte. In 29 Partien erzielte er 13 Tore und bereitete sechs weitere vor. Im November 2018 debütierte er für die Profis in der Champions League, im März 2019 folgte der erste Einsatz in der Bundesliga.



"Wooyeong ist eines der größten Talente Südkoreas. Seine Spielfreude und sein gutes Gefühl für Situationen und Räume sind für sein noch junges Alter sehr beachtlich. Jetzt wollen wir gemeinsam daran arbeiten, dass er zu einem kompletten Bundesligaspieler wird. Die Zeit dazu wird er bei uns bekommen", sagt Jochen Saier, Vorstand Sport.



Wooyeong Jeong selbst sagt: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bedanke mich beim FC Bayern, dass mir dieser Schritt ermöglicht wurde. Der SC Freiburg ist eine tolle Adresse für junge Talente. Ich möchte mich Weiterentwickeln und mithelfen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen."



Wooyeong Jeong erhält beim Sport-Club die Rückennummer 29. Über Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

