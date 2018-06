Christian Günter verlängert Vertrag

Der SC Freiburg hat heute den Vertrag mit Christian Günter verlängert. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger spielt bereits seit der C-Jugend beim Sport-Club und bestritt bisher 187 Profispiele für den Verein. In der vergangenen Saison ging Christian Günter, der von den Teamkollegen auch in den Mannschaftsrat gewählt wurde, in allen 39 Pflichtspielen über die volle Distanz. Ein Novum in der Bundesliga-Geschichte des SC Freiburg.



"Christian Günter hat in der abgelaufenen Saison nochmals einen großen Schritt nach vorne gemacht und ist sowohl sportlich als auch menschlich eine große Stütze unserer Mannschaft,“ sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. „Die Vertragsverlängerung ist auch ein tolles Zeichen für den Bundesligastandort Freiburg.“



Christian Günter sagt: "Ich fühle mich hier zuhause und extrem wohl, dazu passt es mit der Mannschaft und dem Trainerteam. Wir arbeiten hier gemeinsam erfolgreich und konnten die Klasse halten – das wird auch nächste Saison wieder das Ziel sein.“



Über die Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

