Caleb Stanko in die Major League Soccer

23.01.19

Caleb Stanko wird den SC verlassen und wechselt zum FC Cincinnati in die Major League Soccer. Die Saison in den USA startet im März.



Der US-Amerikaner kam als 18-Jähriger vom Vardar Soccer Club in die Freiburger Fußballschule und feierte 2015 sein Profi-Debüt im SC-Trikot. Der Mittelfeldspieler stand für den Sport-Club in 71 Regionalliga- und 13 Profipartien auf dem Platz. In der Saison 2016/17 spielte er auf Leihbasis in der Schweizer Super League für den FC Vaduz. Im September 2016 debütierte er für die A-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten.



„Caleb wollte eine neue Herausforderung in seiner Heimat annehmen – auch um mehr Spielzeit zu bekommen,“ sagt SC-Vorstand Jochen Saier. „Diesem Wunsch sind wir gerne nachgekommen, da er in all den Jahren mit vollem Engagement bei der Sache war und sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt hat.“

