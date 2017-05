Netzer: "Wirksame Einlagensicherung heißt Verantwortung übernehmen"

„Ein starkes Europa baut auf die Übernahme von Verantwortung bei allen Mitgliedern", so Dr. Ulrich Netzer, Präsident des Sparkassenverbands Bayern anlässlich der Diskussion über die Weiterentwicklung der Europä-ischen Wirtschafts- und Währungsunion. Dass das heute vorgelegte Re-flexionspapier der EU-Kommission noch immer von einer zentralen Euro-päischen Einlagensicherung spricht, könne daher nicht zielführend sein. Netzer betont erneut: „Statt das System zu stärken, würde eine solche Haf-tungsgemeinschaft Fehlanreize setzen."



Die bereits bestehende EU-Einlagensicherungsrichtlinie muss laut Netzer zunächst in allen Mitgliedstaaten vollständig umgesetzt und angewendet werden. Darüber hinausgehende und neue Diskussionen über ein zentrales europäisches Einlagensicherungssystem widersprechen der Eigenverant-wortung und wirken kontraproduktiv, da sie das Vertrauen in das Banksys-tem erheblich belasten.



Die wirtschaftliche Kraft eines wettbewerbsfähigen Europas komme aus der Verantwortlichkeit vor Ort für leistungsfähige regionale Kreisläufe in den Mitgliedsländern in Verbindung mit der intensiven wirtschaftspolitischen Kooperation der Mitgliedstaaten, so Netzer: "Neue übergreifende Umvertei-lungsmechanismen wie eine zentrale Einlagensicherung aber überfordern die Europäische Gemeinschaft."



Das gemeinsame Positionspapier der bayerischen Bankenverbände und Kammern gegen die Brüsseler Pläne für ein europäisches Sicherungssys-tem für Bankeinlagen ist im Internet abrufbar unter www.sparkassenverband-bayern.de.

Sparkassenverband Bayern

Der Sparkassenverband Bayern ist zentraler Dienstleister für die 67 bayerischen Sparkassen und deren Träger. Mit einer addierten Bilanzsumme von rund 193 Milliarden Euro betreiben die bayerischen Sparkassen in allen Teilen des Freistaates Bayern Finanzdienstleistungsge-schäfte mit Schwerpunkt Privatkunden und gewerblicher Mittelstand. Bayernweit sind bei den Sparkassen rund 40.490 Angestellte beschäftigt, davon 2.959 Auszubildende und Trainees (Stand 31.12.2016).



Der Sparkassenverband Bayern vertritt die gemeinsamen Interessen der Sparkassen und ihrer Träger in der Öffentlichkeit, unterstützt und berät die Sparkassen bei Anpassungen an verän-derte rechtliche, betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und steuert die Entwicklung neuer Produkte, Vertriebssysteme und informationstechnologischer Anwendungen für die bayerischen Sparkassen. Weiterhin berät er in Rechts- und Steuerfra-gen, übernimmt Verantwortung für Wirtschaft und Gesellschaft in der Region, fördert den Verbund innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe, bietet ein umfangreiches Aus- und Fortbil-dungsprogramm und koordiniert die Aktivitäten im Verbund.

