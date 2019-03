Netzer: Stephan Winkelmeier ist eine überzeugende Wahl

20.03.19

Stephan Winkelmeier (51) wurde heute vom Aufsichtsrat der BayernLB als neuer Vorstandsvorsitzender der BayernLB bestellt. Winkelmeier ist be-reits ausgezeichnet mit dem Haus vertraut. Er war von 2011 bis 2014 Fi-nanzvorstand bei der BayernLB und sitzt seit 2017 im Aufsichtsrat der BayernLB. Dr. Ulrich Netzer, Präsident des Sparkassenverbands Bayern, zeigte sich voll überzeugt von der Entscheidung des Aufsichtsrats: „Nach einem intensiven Auswahlverfahren unter der Führung des Aufsichtsrats-vorsitzenden Dr. Wolf Schumacher hat der Aufsichtsrat heute diese für die weitere Entwicklung der BayernLB wichtige Entscheidung getroffen. Ste-phan Winkelmeier ist eine überzeugende Wahl."



Hinter der BayernLB liegen 10 Jahre, in denen sie unter Begleitung ihrer Ei-gentümer Freistaat Bayern und bayerische Sparkassen einen schweren aber erfolgreichen Weg gegangen ist. Sie steht heute stabil im Markt. Netzer sieht in Winkelmeier den richtigen Mann um den Kurs der Bank weiter zu steuern: „Wir sind froh, dass wir mit Herrn Winkelmeier einen erfahrenen Bankmana-ger und ausgewiesenen Kenner der BayernLB gewinnen konnten. Es gilt jetzt, die Bank strategisch so weiterzuentwickeln, dass Kundennutzen und Markt-chancen maximiert werden. Der enge Kontakt mit Herrn Winkelmeier in den letzten Jahren erlaubt es nun, sofort mit Vollgas zu starten."



Bis zu Winkelmeiers Amtsantritt wird Dr. Edgar Zoller die Bank interimistisch weiter führen. Netzer: "Unser Dank gilt Edgar Zoller, der in der Übergangszeit mit extrem großem Engagement für Kontinuität in der Geschäftsleitung sorgt. Wir Sparkassen sind froh, ihn in der BayernLB als verantwortlichen Vorstand für das Sparkassengeschäft auch weiterhin an unserer Seite zu haben."









