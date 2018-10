Sparkassen DirektVersicherung: Neuerungen in der Autoversicherung

25.10.18

Mit der Einführung ihres neuen Kfz-Tarifes bietet die Sparkassen DirektVersicherung (S-Direkt) nun zahlreiche Neuerungen und Vorteile für ihre Kunden. Absolutes Highlight sind die Kaufpreisentschädigung für Gebrauchtwagen sowie die Mitversicherung von Eigenschäden.



Die S-Direkt hat zum 1. September einen neuen Kfz-Tarif herausgebracht, der umfangreiche Leistungsneuerungen beinhaltet. So umfasst das neue Tarifangebot im Produkt AutoPlusProtect eine Kaufpreisentschädigung bei Totalschaden oder Diebstahl des Gebrauchtwagens in den ersten zwölf Monaten nach Erwerb. Damit sind nun auch die Käufer von Gebrauchtwagen bestens vor den hohen Wertverlusten im ersten Jahr geschützt.



Neue Leistungen in der Kfz-Haftpflicht



Als einer der wenigen Direktversicherer deckt die S-Direkt in ihrem Tarif AutoPlusProtect nun auch Eigenschäden ab. Bei einer Kollision mit einem weiteren eigenen Fahrzeug im öffentlichen Raum ist der entstehende Sachschaden – anders als bei herkömmlichen Produkten – mitversichert. Außerdem ist nun die „Mallorca-Deckung“ auch in der Tarifvariante AutoBasis eingeschlossen und damit ein fester Bestandteil der Kfz-Haftpflichtversicherung.



Weitere Neuerungen in der Kasko



Die Neupreisentschädigung im Produkt AutoPlusProtect wurde nun auch für den Fall eines Diebstahls auf 24 Monate verlängert. Neu sind darüber hinaus die Zusatzleistungen im Falle eines Glasbruches: Neben den Bruchschäden an der Verglasung übernimmt der Versicherer auch die Kosten für beschädigte oder zerstörte Leuchtmittel sowie den Austausch von Feinstaubplaketten und Autobahnvignetten.



Neue Zweitwagentarifierung



„Kunden, die erstmalig einen Zweitwagen versichern und für ihren Erstwagen bereits eine gute SF-Klasse erreicht haben, können dieses Zweitfahrzeug in unserem neuen Tarif zu besonders attraktiven Prämien versichern,“ berichtet Dr. Jürgen Cramer, Vorstandsmitglied der S-Direkt. „Außerdem garantieren wir nach wie vor eine hohe Sicherheit, Sparpreise und unseren mehrfach prämierten und in Kundenbefragungen gelobten Service“, so Cramer weiter. Vor allem neue Kunden seien oft überrascht, weil sie von einem Direktversicherer weniger Kontaktmöglichkeiten und einen eingeschränkten persönlichen Kontakt erwarten. Das führte unter anderem zu Bestnoten vom Deutschen Institut für Servicequalität, Deutschland Test und weiteren unabhängigen Instituten.

