Gutes tun und sich für die Region stark machen

Als Ergänzung zu ihren eigenen fünf Stiftungen bietet die Sparkasse Vorderpfalz allen Bürgern, Unternehmen und Kommunen die Möglichkeit über zwei professionell geführte Stiftergemeinschaften eine individuelle (Teil)Stiftung zu gründen. Eine Stiftergemeinschaft ist ein Zusammenschluss einer offenen Anzahl von Stiftern, die dauerhaft gemeinnützig in der Region wirken. Sie fungiert dabei als so genannte „Dachstiftung" und vereinigt viele Stifter mit häufig verschiedenen Stiftungszielen. Der Vorteil: Die komplette Verwaltung wird zentral übernommen. Die beiden Stiftergemeinschaften der Sparkasse Vorderpfalz haben zusammen ein Gesamtkapital von 2,3 Mio. Euro und zählen 18 Einzelstiftungen und vier Themenstiftungen, darunter auch eine Mitarbeiterstiftung der Sparkasse.



Gutes tun und dabei Steuern sparen



Mit professioneller Betreuung und ohne großen Verwaltungsaufwand aber mit einem Höchstmaß an Individualität können mit einem Kapital ab 10.000 Euro eigene Stiftungen gegründet werden. Davon profitiert nicht nur das bürgerschaftliche Engagement sowie gemeinnützige Vereine und Organisationen aus der Region sondern auch die Stifter: Die gestifteten Gelder sind erbschafts- und schenkungssteuerfrei und wirken sich steuermildernd auf die Einkommenssteuer des Stifters aus.



Stiftungskapital bleibt erhalten



Der Stifter selbst legt nur den Zustiftungsbetrag und, sofern er möchte, den Förderzweck fest. Darüber hinaus kann die Stiftung auch den Namen des Stifters tragen. Das Stammkapital einer Stiftung kann auf Ewigkeit erhalten bleiben oder für den Verwendungszweck verbraucht werden. Im Gegensatz zu einmaligen Spenden und Zuwendungen können auf diese Weise kulturelle, soziale oder sportliche Einrichtungen über Generationen unterstützt werden. Individuell und steuerlich optimiert profitiert der Stifter von einer einfachen Stiftungserrichtung, der gemeinschaftlichen Anlage des Vermögens, der professionellen Verwaltung und einer persönlichen Zweckbestimmung.



"Gutes zu tun, ist gar nicht schwer. Dafür braucht es auch kein großes Vermögen. Ob eine eigene Stiftung oder eine Zustiftung das Richtige ist, finden wir gemeinsam heraus. Wofür sich der Kunde auch entscheidet, wir kümmern uns darum, dass sein Geld und seine Stiftungsidee auf ewig erhalten bleiben“, betont Martin May, Leiter Private Banking und Ansprechpartner für die Stiftergemeinschaften der Sparkasse Vorderpfalz. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/stiftergemeinschaft.



Gesellschaftlich engagiert: Das macht eine Sparkasse aus



Was gibt es schöneres, als Freude mit anderen zu teilen? Als öffentlich rechtliches Kreditinstitut gehört es zur unternehmerischen Identität der Sparkasse Vorderpfalz, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein Großteil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf Stiftungen mit einem Stiftungskapital von insgesamt über 20 Millionen Euro an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von über 1.000.000 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis über 1.100 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet, die ohne ihre Unterstützung oftmals nicht zustande gekommen wären. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.





Sparkasse Vorderpfalz

Die Sparkasse Vorderpfalz ist mit einer Bilanzsumme von 5,5 Milliarden Euro die größte Sparkasse in Rheinland-Pfalz. Die Zufriedenheit ihrer Kunden ist für sie Maßstab und Antrieb zugleich. Deshalb kombiniert sie persönliche und digitale Services und ermöglicht dadurch einen umfassenden Zugang zu ihren Finanzdienstleistungen. Mit 49 Standorten und sechs KompentenzCentern unterhält sie vor Ort das mit Abstand dichteste Geschäftsstellen-, Service-, und Geldautomatennetz der Region. Über die Sparkassen-App, ihre Webseite sparkasse-vorderpfalz.de, OnlineBanking und das KundenDialogCenter ist sie rund um die Uhr erreichbar.

