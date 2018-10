Bau- und ImmobilienMesse sorgt für Überblick

15.10.18

Wer heute nach einer geeigneten Immobilie oder einem Grundstück sucht, schaut ins Internet. Viele Fragen zu Kauf, Verkauf und Finanzierung eines Hauses oder einer Wohnung lassen sich jedoch nach wie vor besser persönlich klären. Eine gute Gelegenheit hierzu ergibt sich am 27. und 28. Oktober in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Die Bau- und ImmobilienMesse bietet Vielfalt, Preistransparenz und die Möglichkeit, im Gespräch Details klären zu können. Und das Angebot ist wirklich groß. Am Stand der Sparkasse Vorderpfalz sind eine Vielzahl von Häusern, Wohnungen und Grundstücke in und um Ludwigshafen zu sehen.



Rund um Kauf, Verkauf und Finanzierung von Immobilien sind viele Fragen zu beantworten: Wie hoch ist der aktuelle Zins? Kann ich die neue Baukindergeldförderung nutzen? Wer bekommt vergünstigte Darlehen? Was ist besser, eine Tilgung oder ein Bausparvertrag? Welchen Wert hat mein Haus oder meine Eigentumswohnung? Und: Was muss ich beachten, wenn ich mein Wohneigentum verkaufen möchte? Diese und viele andere Fragen beantworten am 27. und 28. Oktober die Immobilienexperten der Sparkasse Vorderpfalz an ihrem Stand während der Bau- und ImmobilienMesse. Noch ein Tipp: Wer entschlossen

