Top-Bewertungen für Sparkasse Karlsruhe: "Bundesweit die klare Nummer 1"

Die Beratungsqualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sparkasse Karlsruhe ist bereits legendär. Das wissen sowohl Kunden als auch Experten Internationaler Institute für Bankentests. Denn seit Beginn der Qualitätstests ist die Sparkasse Karlsruhe regional und überregional stets ganz weit vorne mit dabei. Die jüngste Auswertung hat erneut ergeben: Die Sparkasse Karlsruhe ist die klare Nummer 1, was Beratungsqualität, Service, Freundlichkeit, Atmosphäre und Konditionen betrifft.



Gerade kehrte Sparkassendirektor Lutz Boden mit mehreren WELT-Kristallglas-Trophäen, Urkunden und Glückwünschen aus Berlin zurück. Der Privatkunden-Vorstand nahm viele Auszeichnungen entgegen. Schließlich belegte die Sparkasse Karlsruhe beim bundesweiten Qualitäts-Bankentest der Tageszeitung DIE WELT Platz 1 in Baden-Württemberg und Platz 1 in Deutschland bei der Beratung von Privatkunden, in der Baufinanzierung und beim Private Banking. Außerdem Platz 1 in Baden-Württemberg und Platz 2 in Deutschland bei der Beratung von Firmenkunden.



„Die Sparkasse Karlsruhe überzeugte auf ganzer Linie – und ist Testsieger“, so das Urteil der Experten. Die Ergebnisse basieren auf der Untersuchungsmethode „Mystery Shopping“, d.h. ein Testkunde bittet unangemeldet um ein Beratungsgespräch. Die Auswertung basiert auf 30 Kriterien, die Bankkunden generell für sehr wichtig halten. Zum Beispiel, ob die persönliche Situation des Kunden ausreichend berücksichtigt wurde, ob auf staatliche Fördermittel hingewiesen wurde, ob die Empfehlungen verständlich und nachvollziehbar sind usw.



„Ein sehr gutes Qualitätsniveau, kompetent und umfassend, diskrete Beratung auf höchstem Niveau, ganz klar die Nummer 1“, das sind exemplarisch vier Wertungen der Testkunden, die die Sparkasse Karlsruhe am Ende zur Besten Bank kürten.



„Uns wurde erneut von unabhängiger Seite eine Beratungsqualität bestätigt, die unsere Kundinnen und Kunden zuverlässig und individuell abrufen können. Gleichzeitig ist es eine Auszeichnung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich mit Engagement, Kompetenz und Freundlichkeit für ihre Kunden da sind“, freute sich der Gesamtvorstand der Sparkasse Karlsruhe über die neuerlichen Auszeichnungen.

