Sparda-Bank West setzt auf Führungskräfte aus den eigenen Reihen

19.03.19

Für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich beruflich und persönlich weiterentwickeln wollen, bietet die Sparda-Bank West das Personalentwicklungsprogramm „WiFF“, kurz für „West in Führung und Fortschritt“. Elf Teilnehmer im Alter zwischen 27 und 37 Jahren sind gerade neu gestartet. Konzipiert und umgesetzt wird das 15-monatige Programm vom Bereich Personalentwicklung unter Leitung von Christiane Klug: „Neu ist, dass wir nicht nur Führungskräfte für den Vertrieb entwickeln, sondern auch für die Bereiche Produktion und Steuerung unserer Bank.“ Das intensive Entwicklungsprogramm, das aus mehreren Bausteinen zusammengesetzt ist, bereitet systematisch auf die Aufgaben, Rollen und Verantwortung einer Führungskraft bei der Sparda-Bank West vor. Die Teilnehmer werden phasenweise in verschiedenen Bereichen der Bank tätig sein, lernen neue Techniken wie "Design Thinking", einen Kreativprozess zur Ideenfindung kennen, hospitieren in anderen Unternehmen und absolvieren Seminare und Schulungen. „Sie werden sich viel breiter aufstellen und in ihrer Persönlichkeit enorm weiterentwickeln“, versprach Vorstand Dominik Schlarmann.

Als Paten und Coaches stehen den Teilnehmern die Vorstände und Generalbevollmächtigten der Bank während der gesamten 15 Monate zur Seite, berichtet Christiane Klug. „Wir wollen gute und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst weiter qualifizieren, ihnen im eigenen Unternehmen Zukunftsperspektiven als Führungskraft bieten und sie somit langfristig an unser Haus binden.“

