Eine Entscheidung für die Zukunft: Nachhaltigkeit im Fokus

25.10.18

Verantwortung für die Region übernehmen – das ist der Sparda-Bank West schon seit ihrer Gründung vor über 100 Jahren wichtig. Wie aktuell dieser Grundsatz ist, zeigt sich nicht nur daran, dass 2018 erstmals ein Nachhaltigkeitsbericht des Kreditinstituts erschienen ist. Auch in Bezug auf den Alltag in der Bank gilt es, das eigene Handeln immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. So hat sich die Sparda-Bank West in diesem Jahr dazu entschieden, ihre Standorte ausschließlich mit Strom aus regenerativen Energien zu versorgen. „Nachhaltig ausgerichtet zu sein, ist eine bewusste Entscheidung für die Zukunft. Für uns bedeutet das, permanent zu prüfen, an welchen Stellen wir noch verantwortlicher mit Ressourcen umgehen können“, sagt Nicole Urbach, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Sparda-Bank West.



Wirtschaft, Ökologie und Soziales

Die Umstellung auf „Grünstrom“ ist für alle Filialen der ehemaligen Sparda-Bank West bereits komplett abgeschlossen. Ab 1. Januar 2019 werden die durch den im August offiziell vollzogenen Zusammenschluss mit der Sparda-Bank Münster hinzugekommenen Standorte auf die umweltfreundliche Stromversorgung umgestellt. Auch die fusionsbegleitende Aktion stellt die Umwelt in den Fokus: Mit mehr als 10.000 kostenlosen Bausätzen für Bienenhäuser geht es aktuell darum, neue Lebensräume für bedrohte Bienenarten zu schaffen.



Ein anderes ökologisches Ziel ist beispielsweise, den Papierverbrauch durch digitale Lösungen zu reduzieren. Zudem gibt es ein regelmäßiges Energie Audit, das wichtigen Kennzahlen beim Stromverbrauch der Standorte erfasst, um sie kontrollieren und vergleichen zu können. „Das Thema Ökologie ist aber nur eines von drei wichtigen Bausteinen des Nachhaltigkeitskonzeptes“, erklärt Nicole Urbach. „Wir verpflichten uns ökologisch, betriebswirtschaftlich und sozial nachhaltig zu agieren.“



Gemeinschaftlich etwas bewegen

Zu den sozialen Zielen gehört es, das Motto „Gemeinsam sind wir mehr als eine Bank“ umzusetzen und Gemeinschaft innerhalb der Sparda-Bank West ebenso zu leben wie im Umfeld der Filialen – etwa durch Förderung bürgerschaftlichen Engagements. So werden jährlich rund 3 Millionen Euro aus den Reinerträgen des Gewinnsparens an Vereine, Institutionen und gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Die Unterstützung der Menschen in der Region ist dem Kreditinstitut generell wichtig. Dafür setzt es sich ein als Finanzdienstleister, aber auch als Auftrag- und Arbeitgeber.



Für junge Menschen fühlt sich die Sparda-Bank West ebenfalls verantwortlich: Sei es als Ausbilder oder über das Engagement an Schulen, dessen Ziel es ist, politische Bildung sowie Finanz- und Wirtschaftswissen an Jugendliche weiterzugeben. Um die nächste Generation geht es letztlich auch beim Thema Nachhaltigkeit. Nicole Urbach bringt es auf den Punkt: „Nachhaltiges Engagement bedeutet Zukunftsfähigkeit – das gilt sowohl für die Region als auch für uns als Bank.“



Den gesamten Nachhaltigkeitsbericht zum Nachlesen gibt es hier: www.sparda-west.de/nachhaltigkeit.



Im Internet ist die Sparda-Bank West mit der eigenen Website www.sparda-west.de vertreten und präsentiert sich auf Facebook mit den Fanpages „Schwarzgelbe Karte“ (www.facebook.com/schwarzgelbekarte) und „Sparda-Bank West“ (www.facebook.com/spardabankwest). Über WhatsApp (www.sparda-west.de/whatsapp) erhalten Abonnenten aktuelle Informationen zu Angeboten und Services sowie dem gemeinnützigen Engagement der Bank.

(lifePR) (