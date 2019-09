Pressemitteilung BoxID: 768797 (Sparda-Bank West eG)

420 Sportvereine sorgen für eine große Resonanz

Rekordbeteiligung beim SpardaLeuchtfeuer

Seit dem gestrigen Ende der Bewerbungsphase ist es offiziell: Am diesjährigen SpardaLeuchtfeuer nehmen 420 Sportvereine aus dem gesamten Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West teil, das fast ganz Nordrhein-Westfalen umfasst und im Norden bis zu den ostfriesischen Inseln reicht. „Über diese große Resonanz freuen wir uns ungemein. Sie bestätigt, dass wir mit dem SpardaLeuchtfeuer den richtigen Ansatz verfolgen“, erklärt Dominik Schlarmann, Vorstand des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West, der den Online-Wettbewerb ausschreibt. Unter dem Motto „WIR unterstützen Sportvereine in der Region“ kommt der Wettbewerb auch bei den Webseitenbesuchern gut an: Mehr als 143.000 Personen haben sich bislang über das SpardaLeuchtfeuer informiert und sich gegebenenfalls bereits an der Abstimmung beteiligt.



Jetzt abstimmen!



Das liegt nicht zuletzt auch an den interessanten Projekten, mit denen die Sportvereine sich bewerben. „Ich möchte allen Teilnehmern an dieser Stelle schon einmal herzlich danken. Schließlich ist es mit einigem Aufwand verbunden, sich zur Wahl zu stellen“, sagt Dominik Schlarmann. Nachdem die Teilnehmer nun endgültig feststehen, geht die Abstimmung in die entscheidende Phase: Noch bis zum 2. Oktober, 16 Uhr darf jeder unter www.spardaleuchtfeuer.de bis zu drei Stimmen für seine favorisierten Projekte abgeben. Dafür einach auf der Wettbewerbsseite neben dem jeweiligen Favoriten auf „Abstimmen“ klicken, Mobilnummer eingeben und per SMS drei Abstimmcodes erhalten, die bis zu 48 Stunden lang gültig sind. Für die Sportvereine kommt es dabei auf jeden einzelnen Klick an: Schließlich gibt es aus den Reinerträgen des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West insgesamt 200.000 Euro zu gewinnen. „Wir würden uns wirklich freuen, wenn sich in den nächsten beiden Wochen noch einmal möglichst viele Menschen am SpardaLeuchtfeuer beteiligen“, erklärt Dominik Schlarmann. „Schließlich unterstützt jede einzelne Stimme das Engagement der Sportvereine in unserer Region.“



Mehr Informationen unter www.spardaleuchtfeuer.de



Über den Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank West



Bereits seit über 60 Jahren gibt es den Gewinnsparverein, dem die Kunden der Sparda-Bank West beitreten können. Das Gewinnsparen funktioniert dabei sehr einfach: Kunden, die Gewinnsparlose zum Preis von jeweils 5 Euro erwerben, sparen 3,75 Euro und setzen 1,25 Euro ein, um tolle Preise zu gewinnen und über die Reinerträge des Gewinnsparens Gutes zu ermöglichen. Von jedem Gewinnspielanteil über 1,25 Euro stehen nämlich 31,25 Cent für gemeinnützige und wohltätige Zwecke zur Verfügung. Unter www.gewinnsparen-west.de sind alle im vergangenen Jahr geförderten Vereine und gemeinnützige Initiativen übersichtlich dargestellt.

