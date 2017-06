Eine starke Partnerschaft für starke Mitarbeiter

Das Thema Gesundheit hat Konjunktur. Sonntags bevölkern Jogger deutschlandweit heimische Feldwege und Parkanlagen. Und nicht nur regelmäßige Bewegung, sondern auch eine gesunde Ernährung liegen voll im Trend. Die Zielsetzung, einmal einen Marathon im Leben zu laufen, wird längst nicht mehr belächelt sondern spukt in zahlreichen Köpfen heutiger Hobbysportler. Die Sparda-Bank Südwest greift diesen Trend für ihre Mitarbeiter auf.



„Wir finden das Thema Gesundheit darf nicht nur im privaten Raum einen großen Stellenwert einnehmen, sondern sollte genauso auch ein unternehmerisches Thema sein. Insbesondere die Führungskräfte sind in einem immer stärkerem Wettbewerb mit verantwortlich für das höchste Gut ihrer Mitarbeiter - die Gesundheit“, erklärt Manfred Stang, Finanzvorstand der Sparda-Bank Südwest. Seit über fünf Jahren hat sich die Bank deshalb schon das Gesundheitsmanagement der Mitarbeiter auf die Fahnen geschrieben. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement bietet den Mitarbeitern von gemeinsamen Lauftreffs und Beachvolleyballturnieren über eigene Ferienwohnungen bis hin zu einer Hotline für persönliche Anliegen viele Anlaufstellen. Nun baut die Sparda das interne Gesundheitsmanagement weiter aus und legt Mitte des Jahres noch eine Schippe drauf: Sie begrüßt die Stiftung Bahn-Sozialwerk als neuen strategischen Partner. Mit dem BSW wird das Thema Gesundheit um die Bereiche Soziales, Reise und Erholung sowie Kultur und Freizeit erweitert. Als Non-Profit Organisation steht nicht die Gewinnmaximierung im Fokus der Stiftung, Ziel ist vielmehr die Förderung ihrer Mitglieder – genau wie bei der Sparda-Bank Südwest. Die deutschlandweite ehrenamtliche Struktur verleiht dem BSW Stärke in der Region und die Mitglieder können dank eines geringen monatlichen Beitrags mit ihren Familien ein inhaltlich breites und attraktives Leistungsspektrum nutzen. Den Mitgliedsbeitrag übernimmt übrigens die Bank und stellt den Kontakt zu den Ansprechpartnern des BSW in den unterschiedlichen Bereichen her.



"Wir sind davon überzeugt: Unternehmen werden dauerhaft nur erfolgreich mit leistungsfähigen und zufriedenen Mitarbeitern sein. Deshalb geben wir im betrieblichen Gesundheitsmanagement weiterhin Vollgas“, so Manfred Stang, Initiator und Pate des Betrieblichen Gesundheitsmanagements bei der Sparda-Bank Südwest.

Sparda-Bank Südwest eG

Mit einer Bilanzsumme von rund 9,4 Milliarden Euro ist die Sparda-Bank Südwest eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Sie konzentriert sich auf das Privatkundengeschäft und ist mit 45 Filialen und 40 SB-Centern in Rheinland-Pfalz und im Saarland vertreten. Rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen über 511.000 Mitglieder und sind kompetenter Ansprechpartner für alle Dienstleistungen rund um die privaten Finanzen. Die Sparda-Bank Südwest ist der größte Baufinanzierer für Privatkunden in ihrem Geschäftsgebiet. Soziales Engagement in der Region spielt bei der Sparda-Bank eine große Rolle. Mehr als zwei Millionen Euro werden jährlich vom Gewinnsparverein der Sparda-Bank Südwest und der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank Südwest eG gemeinnützigen, sozialen und kulturellen Einrichtungen und Projekten zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen unter www.sparda-sw.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren