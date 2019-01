Bloß kein Stress!

28.01.19

Im Alltag vieler Menschen ist Stress und nervliche Belastung bis an die Grenzen der Erschöpfung allgegenwärtig. Die zunehmende Digitalisierung, Überaktivität ohne Pause und ein immer kompetitiveres Arbeitsumfeld tragen dazu bei, dass immer mehr Menschen einen Burnout erleiden. Sich auf dem Weg dahin befinden, also nicht nur sinnbildlich: Die Luft raus ist. Umso wichtiger ist es, ausreichend Prävention zu leisten und Stress – dort, wo es möglich ist – bewusst zu vermeiden. Die Spa- und Beautymarke SPIROYAL gibt grundlegende Tipps gegen den drohenden Burnouts.



Raus aufs Land!

Ein Burnout ist ein Phänomen, dass eher unter Großstädtern auftritt. Kaum verwunderlich: Die Stadt, die Menge der Menschen, der Verkehr, der Lärm, der Dreck – all das trägt nicht gerade zur Entspannung bei, wenn man sich ohnehin bereits in einem gestressten Zustand befindet. Nutzen Sie also das eine oder andere Wochenende, um der Stadt zu entfliehen. Gehen Sie in den Bergen wandern oder am Strand spazieren. Oder mieten Sie für ein paar Tage ein Wochenendhaus oder gar ein Hausboot und schippern Sie über die Flusswege rund um die Großstadt. Ganz egal, wonach Ihnen der Sinn steht: Versuchen Sie, sich mit der Natur zu verbinden – und mal wieder richtig durchzuatmen. Denn: Wer sich in der Natur aufhält, stärkt zudem die Kreativität und die Denkfähigkeit, da sogar das Hirn bspw. von der Vitalität der Waldluft dauerhaft sanft stimuliert wird. Nach dem Herz ist das Hirn noch vor den Augen der stärkste Sauerstoffverbraucher.



Auszeit mit SPIROYAL schaffen

Zugegeben: Gerade wenn viele To Do’s auf der Agenda stehen, ist eine Auszeit auf dem Land oder im Wald zeitlich nicht immer möglich. Genau hier setzt die innovative Spirovitalisierung der Spa-Marke SPIROYAL an. Kurz gesagt, handelt es sich dabei um vergleichbare gesunde Waldluft „to go“. Denn die Vitalisatoren AvantGarde und STREAM HS, die beiden Produkte von SPIROYAL, können in Spas, Kosmetikstudios oder Beauty- und Fitness-Studios zum Einsatz kommen und erfreuen sich dort großer Beliebtheit. Die innovative Technologie von SPIROYAL versetzt die unmittelbare Atem-Atmosphäre mithilfe einer der natürlichen Fotosynthese nachempfundenen Methode in einen permanent aktiven, energiereichen Zustand. Dieser ist der menschlichen Zelle vertraut und existiert in der Natur seit Jahrmillionen. Der Körper ist so in der Lage, die Energie der Atem-Atmosphäre besser zu verstoffwechseln. Alle Zellen im Körper können damit auf natürliche Wiese aktiviert wirden.



Die Folge: Mehr Energie über den Tag und tiefe Erholung (Regeneration) während des Schlafes, ein gesteigertes Wohlbefinden sowie mehr Lebensqualität. Diese vier Aspekte nennen Anwender immer wieder - und das, oftmals innerhalb kürzester Zeit. Denn eine wohltuende SPIROYAL-Anwendung dauert gerade einmal 21 Minuten. Kuren von mindenstens 10 oder 20 Anwendungen je 21 Minuten werden empfohlen.



Ein aktiver und gesunder Alltag

Nach der Arbeit wollen Sie nur noch auf die Couch und einen Film schauen? Das ist menschlich. Doch diese Art von Stressbewältigung ist wenig hilfreich. Versuchen Sie sich aktiv zu entspannen. Zum Beispiel, indem Sie Fitness und Sport treiben oder sich an der frischen Luft bewegen. In hektischen Zeiten greifen wir oftmals zu schnell zubereiteten Gerichten und Fast Food. Die Folge: Wir fühlen uns aufgedunsen, unwohl und schlimmstenfalls noch unzufriedener. Versuchen Sie sich gerade dann besonders gesund zu ernähren. Keine Sorge: es geht nicht darum, dass Sie einer Diät folgen sollen. Sie sollten allerdings regelmäßig, ausreichend und ausgewogen ernähren, sprich: Viel Gemüse, Ballaststoffe, Vollkornprodukte, Obst und vor allem ganz viel Wasser. So bleiben die Zellen aktiv.



Distanz zur Arbeit aufbauen

Die Arbeit ist Hauptgrund Nummer 1, warum Menschen einen Burnout erleben. Dabei haben sich die Bedingungen an unseren Arbeitsplatz in den vergangenen 30 Jahren erheblich verändert. Auch wenn die körperlich schwere Arbeit abgenommen hat, hat sich die mentale Belastung durch ständige Erreichbarkeit zugenommen. Dabei muss genau das nicht sein. Um einen Burnout oder andere Erschöpfungszustände zu vermeiden, ist es hilfreich, klare Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben zu ziehen. Experten raten dazu, beispielsweise eine E-Mail nicht gleich dann zu lesen, wenn sie eingetroffen ist. Schließen Sie erst Ihre Tätigkeit ab. Sie arbeiten effektiver und geordneter, wenn Sie Mail-Zeiten eingrenzen. Dur die ständigen Unterbrechungen befinden Sie sich ansonsten unter Ihrem Konzentrationsoptimum.Und: Wenn Sie Feierabend machen, dann machen Sie es richtig. In den allermeisten Fällen sind Sie kein Chirurg und führen keine Operation am offenen Herzen durch. Sprich: Wenn Sie eine Aufgabe heute nicht geschafft haben, ist es kein Drama, die Aufgabe auf die To-Do-Liste für den kommenden Tag zu setzen – und dann vielleicht sogar als allererstes zu erledigen.



Führen Sie Selbstgespräche

Zugegeben: Dieser Tipp mag zunächst etwas befremdlich sein. Wir meinen das aber durchaus ernst: Das Führen von Selbstgesprächen kann Stress abbauen. Es kann helfen, Probleme oder Hindernisse klarer zu fassen und zu analysieren. Und natürlich können Sie auch dazu dienen, manchem Ärger und mancher Belastung einfach Luft zu machen. Man fühlt sich meist unmittelbar befreiter. Monologe helfen dabei, sich zu motivieren und die gesteckten Ziele zu erreichen. Nicht ohne Grund gilt das Selbstgespräch im Leistungssport als probates Mittel der Leistungssteigerung.



ÜBER SPIROYAL - Energiezufuhr und Vitalisierung von innen und außen

Energiezufuhr von innen und außen: Das bieten die Vitalisatoren AvantGarde in Kombination mit Stream HS. Das Energie-Spa-Set von SPIROYAL ist die perfekte Ergänzung zu wohltuenden Beauty-Anwendungen, Massagen, zu Salzgrotten, Dampfbädern und Saunen. Und das in Day-Spas und Fitnessstudio gleichermaßen wie in Wellness-Hotels.

Gästen wird mit SPIROYAL etwas nie Dagewesenes angeboten: Die Produkte der Marke sorgen für ein frischeres Aussehen, mehr Schlafqualität und ja – mehr Lebensqualität. Die Kunden nehmen die Spirovitalisierung gerne an, oft mehrmals im Jahr, sprechen darüber und kommen gerne wieder. Wald kann Wellness - Spiroyal kann Wald.

Vitalisieren mit Spiroyal entwickelt sich insbesondere im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsvorsorge zum Trend. Unternehmern kümmern sich damit um das Wohlbefinden sowie zur Vorsorge für Ihre Mitarbeiter. Vorbildliche Unternehmen, bevorzugt aus der Gesundheits- Wellnessbranche, setzen auf die imitierte Waldluft auch im Büro. Der Krankenstand kann damit gesenkt werden und die Konzentration steigt. 8 von 10 Anwender berichten von einem gesteigerten Wohlgefühl und mehr Gelassenheit.



