Spaces eröffnet Co-Working-Center in Berlin am Prenzlauer Berg

Europas führender Co-Working-Anbieter mietet weiteres Single-Tenant-Gebäude: Spaces mietet rund 2.000 qm in der Greifswalder Str. 226 am Winsviertel. Das Gebäude befindet sich im Bau und wird nach modernsten Standards für Spaces ausgebaut. Die Eröffnung ist für das 2. Quartal 2019 geplant.



Vermittelt von der Savills Immobilien-Beratungs GmbH hat Spaces rund 2.000 qm Bürofläche in der Greifswalder Str. 226 angemietet, die voraussichtlich im 2. Quartal 2019 bezogen werden sollen.



Am Prenzlauer Berg entsteht damit die zweite Berliner Depandence von Europas führendem Co-Working-Anbieter Spaces. Mit seiner starken Kreativszene und dem internationalen und weltoffenen Flair passt Berlin perfekt zu Spaces.



Potenziellen Nutzern werden rund 220 flexible Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, wobei neben Arbeitsplätzen im offenen Co-Working-Bereich auch Einzelbüros und Meetingräume angeboten werden. Abgerundet wird das Angebot von einem integrierten Business Café, das allen Nutzern als zentraler Anlaufpunkt dienen wird.



Gegründet 2006 in Amsterdam betreibt Spaces weltweit rund 85 Co-Working-Center. Bis Ende 2018 soll die Zahl der Co-Working-Center auf über 200 weltweit steigen. In Deutschland sind derzeit Spaces-Eröffnungen in Düsseldorf, Hamburg, Köln und Berlin geplant, München und Stuttgart sollen ebenfalls folgen.

Spaces

Spaces bietet ein inspirierendes Arbeitsumfeld für Fachkräfte und wachsende Unternehmen. Neben Büroräumen gibt es Mitgliedschaften und Meetingräume, in denen man denkt, kreiert und mit Gleichgesinnten interagiert. Spaces hat zum Ziel, ein inspirierendes Umfeld mit unternehmerischem Geist zu schaffen, wo Ideen geboren werden, Unternehmen sich entwickeln und wertvolle Beziehungen entstehen.



Spaces verfügt bereits über 80 locations in Europa, den USA, Lateinamerika, Australien und Asien. Weitere Expansionen in diesen Kontinenten sind für das kommende Jahr geplant.



Für weitere Informationen zu Spaces besuchen Sie: www.spacesworks.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren