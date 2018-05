SVLFG und DGUV vereinbaren Kooperation

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) wird Partner der Präventionskampagne „kommmitmensch“. SVLFG-Geschäftsführer Reinhold Knittel und Kampagnenleiter Gregor Doepke von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) unterzeichneten am 15. Mai in Berlin eine Kooperationsvereinbarung.



Sie beschlossen damit, in der auf zehn Jahre ausgelegten Kampagne eng zusammenzuarbeiten, in deren Mittelpunkt der Mensch steht.



„So wie wir uns früher Gedanken über Sicherheitsgurte und Notausschalter – also rein technische Lösungen zur Unfallverhütung – gemacht haben, wollen wir heute in den Köpfen aller Unternehmer und Beschäftigten eine Kultur der Prävention entwickeln, um einer Welt ohne Arbeitsunfälle und arbeitsbedingten Erkrankungen näher zu kommen“, so Reinhold Knittel.



Gregor Doepke ergänzte: „Trotz nachhaltiger Erfolge in der Prävention sinkt die Zahl der Arbeitsunfälle in den letzten Jahren langsamer. Das bedingt einen neuen ganzheitlichen Ansatz. Ziel der Kampagne ist es daher, Betriebe dabei zu unterstützen, Sicherheit und Gesundheit bei allen Entscheidungen mitzudenken.“



Diese Präventionskultur soll nach und nach über die Handlungsfelder Führung, Kommunikation, Beteiligung, Fehlerkultur, Betriebsklima sowie Sicherheit und Gesundheit vermittelt werden.



Dabei wollen sich SVLFG und DGUV in ihre jeweilige Gremienarbeit hinsichtlich der Kampagne einbeziehen und gemeinsam Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreiben.



Nähere Informationen stehen bereit unter: www.kommmitmensch.de/aktuelles

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Die SVLFG ist zuständig für die Durchführung der landwirtschaftlichen Unfallversicherung für über 1,5 Millionen Mitgliedsunternehmen mit ca. 1 Million versicherten Arbeitnehmern, der Alterssicherung der Landwirte für ca. 200.000 Versicherte und ca. 600.000 Rentner sowie der landwirtschaftlichen Kranken- und Pflegeversicherung für ca. 650.000 Versicherte im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Sie führt die Sozialversicherung zweigübergreifend durch und bietet ihren Versicherten und Mitgliedern umfassende soziale Sicherheit aus einer Hand. Die SVLFG ist maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der in der Land- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau tätigen Menschen und ihrer Familien.

